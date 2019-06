Serie B, Perugia calcio: il primo abbonamento è di Oddo!

Il 'Grifo Robot' è decollato con il via della campagna abbonamenti e il primo abbonamento lo ha fatto un tifoso speciale: Massimo Oddo. Il nuovo tecnico, nel giorno della sua presentazione, aveva detto di aver scelto la pizza biancorossa per l'intesa calcistica con il diesse Roberto Goretti e per la magia del Curi: "Se li sapremo trascinare i tifosi ci porteranno 10-12 punti. Quando da calciatore entravo al Curi da quel tunnel sotto la Nord faceva impressione. Proveremo a vincere divertendo". E dalle parole Oddo è passato ai fatti, sottoscrivendo la prima tessera e dando così un messaggio ai tifosi.

