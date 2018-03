Serie B - Dopo il rinvio per neve di Perugia - Brescia, deciso giorno e ora per il recupero

Si recupererà a strettissimo giro di posta. E dunque la gara Perugia - Brescia rinviata per ghiaccio e temperature polari martedì 27 febbraio si giocherà la prossima settimana. Grifoni dunque in campo martedì 06 marzo prossimo alle ore 18:00. Lo ha deciso la Lega nella giornata odierna anche contro le proteste del patron del Brescia Cellino che avrebbe gradito di recuperare il 03 aprile.

Questo il comunicato ufficiale:

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 115 del 26 febbraio u.s.; visti i CC.UU. LNPB n. 117, 118 e 119 del 27 febbraio u.s.; con i quali, a seguito della decisione delle rispettive Autorità locali di non permettere la disputa degli eventi in programma nella serata di martedì 27/02/2018 a causa delle abbondanti precipitazioni nevose tali da creare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, sono state rinviate le gare BARI-SPEZIA, CESENAPRO VERCELLI, PERUGIA-BRESCIA e PESCARA-CARPI;

sentito il Comitato Esecutivo LNPB che approva e attese anche le raccomandazioni UEFA/EPFL; in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB; dispone che i recuperi delle gare sopra citate abbiano luogo come di seguito indicato:

- Martedì 6 marzo 2018 ore 18.00 CESENA – PRO VERCELLI e ore 18.00 PERUGIA – BRESCIA ;

- Martedì 13 marzo 2018 ore 18.00 BARI – SPEZIA e ore 18.00 PESCARA - CARPI