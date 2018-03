Serie B - Perugia - Brescia : segui la diretta

Dopo svgariati giorni di stop forzato causa neve per il Grifo è ora di tornare in campo. Tra poco, all'insolito orario delle 18:00, i biancorossi scenderanno in campo per affrontrare il Brescia. Una gara che i padroni di casa vogliono vincere sulla scia di quanto di buono fatto prima dei due rinvii di campionato.

Niente turn over per i grifoni con mister Breda che lascia partiacamente la formazione invariata. In porta Leali mentre in difesa spazio a Volta, Del Prete e Magnani. A centrocampo Mustacchio, Bandinelli, Bianco, Gusytafson e Pajac e in avanti la coppia Cerri - Di Carmine. Esordio ancora rimandato per Diamanti che potrebbe comunque entrare a partita in corsa.

Nessun tifoso ospite sugli spalti del Curi dopo il no del prefetto per una possibile trasferta da Brescia.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Bandinelli, Bianco, Gustafson, Pajac, Cerri, Di Carmine. A disp: Nocchi, Santopadre, Belmonte, Colombatto, Dellafiore, Diamanti, Germoni, Gonzalez, Kouan, Terrani. All: Roberto Breda

BRESCIA: Minelli, Coppolaro, Somma, Maccariello, Curcio, Martinelli, Ndpj, Emablo, Torregrossa, Furlan, Caracciolo. A disp: Bisoli, Cancellotti, Lancini, Longhi, Pelagotti, Rivas, Spalek, Tonali. All: Roberto Boscaglia

ARBITRO: Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata

ASSISTENTI: Muto di Torre Annunziata - Capaldo di Napoli

IV UOMO: Baroni di Firenze

Le squadre osservano un minuto di silenzio per la scomparsa del capitano Viola Davide Astori.

1'pt: si parte!

1'pt: grande giocata di Torregrossa che va in area, dribbling ai difensorei perugini, conclusione e palla in angolo

2'pt: ancora Brescia in avanti. Tiro di Emabolo all'incrocio dei plai. Si salva Leali

7'pt: Mustacchio scende sulla destra e fa guadagnare il primo angolo ai suoi

9'pt: Prima ammonizione Brescia. Giallo per Coppolaro

14'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!!!RETE DI CERRI. Sugli sviluppi di un corner, il bomber perugino in mezzo all'area brucia tutti sul tempo e insacca in rete

17'pt: PALO PERUGIA!!! Grande azione e conclusione di Di Carmine che centra il legno. Grandissima chance per il giocatore biancorosso