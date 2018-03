Perugia-Brescia, il prefetto vieta i biglietti per i tifosi della Lombardia: "Motivi di ordine pubblico"

Niente biglietti per i tifosi del Brescia. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Perugia scatta il divieto di vendita dei biglietti della partita di recupero Perugia-Brescia del 6 marzo (in prima battuta annullata per il maltempo e il ghiaccio allo stadio Curi di Perugia) ai residenti in Lombardia (anche per quelli in possesso della Tessera del Tifoso).



Secondo quanto disposto dal Prefetto Raffaele Cannizzaro “ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico” scatta anche l’annullamento, con rimborso, dei tagliandi già venduti e la sospensione “dei programmi di fidelizzazione per i residenti in Lombardia”.