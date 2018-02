Il maltempo si abbatte sulla Serie B: neve e ghiaccio in Umbria, ipotesi rinvio per Perugia - Brescia

La gara in programma martedì sera con fischio d'inizio alle ore 20:30 potrebbe essere rinviata. Il pericolo ghiaccio, soprattutto quello presente sugli spalti, preoccuperebbe molto nell'ottica dell'incolumità degli spettatoti. Questo è quanto trapelerebbe da Pian di Massiano. Il campo è apparso nella mattinata di oggi ghiacciato ma comunque non impraticabile mentre per il pubblico le condizioni sarebbero davvero difficile. Questo anche dando uno sguardo alle previsioni meteorologiche che per martedì hanno prevsito temperature ben al di sotto dello zero. Intanto la società di Pian di Massiano ha annullato anche la consueta conferenza prea gara con il tecnico Roberto Breda.

Si attendono ulteriori notizie nel corso della giornata o al massimo entro la tarda mattinata di martedì 27 febbraio.