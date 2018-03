Serie B - E'un Perugia inarrestabile: chiusa la pratica Brescia 2 - 0

2 a 0 (Perugia: Cerri - Di Carmine)

PERUGIA: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Bandinelli, Bianco, Gustafson, Pajac, Cerri, Di Carmine. A disp: Nocchi, Santopadre, Belmonte, Colombatto, Dellafiore, Diamanti, Germoni, Gonzalez, Kouan, Terrani. All: Roberto Breda

BRESCIA: Minelli, Coppolaro, Somma, Maccariello, Curcio, Martinelli, Ndpj, Emablo, Torregrossa, Furlan, Caracciolo. A disp: Bisoli, Cancellotti, Lancini, Longhi, Pelagotti, Rivas, Spalek, Tonali. All: Roberto Boscaglia

ARBITRO: Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata

ASSISTENTI: Muto di Torre Annunziata - Capaldo di Napoli

IV UOMO: Baroni di Firenze

Le squadre osservano un minuto di silenzio per la scomparsa del capitano Viola Davide Astori.

1'pt: si parte!

1'pt: grande giocata di Torregrossa che va in area, dribbling ai difensorei perugini, conclusione e palla in angolo

2'pt: ancora Brescia in avanti. Tiro di Emabolo all'incrocio dei plai. Si salva Leali

7'pt: Mustacchio scende sulla destra e fa guadagnare il primo angolo ai suoi

9'pt: Prima ammonizione Brescia. Giallo per Coppolaro

14'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!!!RETE DI CERRI. Sugli sviluppi di un corner, il bomber perugino in mezzo all'area brucia tutti sul tempo e insacca in rete

17'pt: PALO PERUGIA!!! Grande azione e conclusione di Di Carmine che centra il legno. Grandissima chance per il giocatore biancorosso

27'pt: angolo Perugia. Va Pajac, palla in mezzo ma poasticcio e nulla di fatto

30'pt: il Perugi agestisce benissimo il vantaggio con il Brescia che fa moltissima fatica a trovare qualche varco per rendersi pericoloso

35'pt: qualche piccolo tentativo del Brescia ma niente che possa impensierire troppo i padroni di casa

39' pt: Traversone di Martinelli. Volta c'è e anticipa Torregrossa

41'pt: Sinistro di Curccio dai 25 metri. Leali blocca in due tempi

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per un altro minuto. Curcio nel finale frana su Bianco. Forse per lui problemi alla caviglia

45+1'pt: finisce qui il primno tempo della gara con i grifoni in vantaggio su un Brescia abbastanza spaesato

1'st: si riprende con gli stessi 11 per parte del primo tempo

5'st: tiro dalla distanza di Embalo. Tutto facile per Leali

7'st : RADDOPPIO DEL GRIFO!! DI CARMINE. Cross dal fondo di Mustacchio e al numero 10 del Grifo, a due passi dalla porta, non resta che spingere in rete

7'st: quasi record personale per DC10 che arriva a 15 gol segnati in questa stagione

12'st: OCCASIONE BRESCIA! Botta di Caracciolo dai 25 metri, la sfera sfila sul fondo facendo la barba al palo

16'st: Traversone di Pajac con Cerri che di testa non inquadra la porta

19'st: primo cambio Perugia. Esce Del Prete, probabilmente per qualche acciacco fisico, ed entra Dellafiore

23'st: ESORDIO PER ALESSANDRO DIAMANTI. Esce Cerri per fare spazio al nuovo grifone

31'st: sostituzione per il Perugia. Esce Bandinelli per Kouan

35'st. il Brescia prova a spingere in avanti ma la difesa del Perugia è molto attenta

38'st: ripartenza in campo aperto di Diamanti, il suo sinistro però non imoensierisce Minelli

42'st: OCCASIONE PERUGIA!! Azione di prima dei grifoni, no look di Bianco per Di Carmine. Minelli chiude lo specchio+

45'st: vengono assegnati 4 minuti di recuopero

45'+4 st: finisce qui la gara con una grandissima vittoria del Perugia. E'la quarta consecutiva. Un Grifo irriconoscibille, rispetto a qualche settimana fa, inizia a fare la voce grossa. Il lavoro si vede e la mano del tecnico anche. I biancorossi sono diventati sqaudra vera che sa combattere, lottare e vincere e che rientrano in piena bagarre play-off. Un risultato quasi insperato fino a poche settimane fa