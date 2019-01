Serie B, il Brescia non perdona il Perugia: al Curi finisce 2-0

Ha ripreso la stagione e per i biancorossi non è andata nel migliore dei modi. Contro il Brescia arriva una nuova debacle per 2 - 0. Che le rondinelle fossero una delle squadre più in forma del campionato si sapeva e al Curi lo hanno anche dimostrato. La coppia offensiva Donnarumma - Torregrossa è implacabile tanto da siglare un gol a testa.

Per il Grifo è la seconda sconfitta consecutiva dopo la scoppola rimediata a Cremona. Una situazione pesante che dovrebbe mettere in alalrme la società biancorossa ed indurla a mettere pezzi importanti dove serve, e cioè soprattutto in attacco che è la zona dove i biancorossi faticano di più. Il Brescia insegna. Vince chi fa gol e i due li davanti non sbagliano un colpo.

Satsera tutto lo stadio Curi ha abbracciato idealmente Leonardo Cenci che sta lottando come un leone con i giocatori che sono scesi in campo con la maglia "Forza Leo" cercando nel loro possibile di dare un abbraccaio al grande tifoso fomndatore di Avanti Tutta.

Osservati speciali in campo Tonali e Vido che giocheranno sotto gli occhhi attenti del ct azzurro Mancini.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Ngawa, Kinglsey, Bianco, Dragomir, Verre, Sadiq, Vido. A disposizione: Leali, Bordin, Cremonesi, Falasco, Falzerano, Felicioli, Kouan, Han, Mustacchio, Perilli, Ranocchia, Sgarbi. All. Alessandro Nesta

BRESCIA: Andrenacci, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Meteju, Bisoli, Tonali, Dessena, Spalek, Donnarumma,. Torregrossa. A disposizione: Bastianello, Cortesi, Curcio, Gastaldello, Kncini, Martinelli, Morosini, Tremolada. All: Eugenio Corini

ARBITRO: Sig. Antonio Giuia di Olbia

ASSISTENTI: Borzomì - Capone

IV UOMO: Zingarelli

Le squadre dstanno facendo il loro ingresso in campo. Tra poco si parte. Gran tifo da entrambe le parti con circa 300 tifosi arrivati da Brescia

1'pt: iniziata Perugia - Brescia

4'pt: VANTAGGIO DEL BRESCIA! TORREGROSSA. Cross di Bisoli, palla per Donnarumma, para Gabriel che non trattiene. Li a due passi c'è l'attaccante delle rondinelle che la mette dentro

6'pt: gara subito in salita per i biancorossi che viene colpito a freddo

8'pt. prova a reagire il Perugia. Corner battuto da Verre, Andrenacci esce e butta via la sfera con i pugni

12'pt: molto attivo il Brescia che gioca in modo compatto e che lascia al Grifo pochissimi spazi

17'pt: azione pericolosa dei biancorossi con Vido che sbaglia tutto, la palla resta in area dove, da posizione defilata, ci prova Dragomir che però non inquadra lo specchio

18'pt: punizione per le rondinelle. Tonali batte forte al centro ma la difesa perugina respinge

22'pt: prova ad andare in avanti il Perugia con Verre che cerca Sadiq. Tutto fermo per fuorigioco

24'pt: buono il possesso palla per i padroni di casa che però faticano a trovare qualsiasi spazio per la conclusione

25'pt: Ci prova Vido dalla distanza: palla che termina al ta sopra la traversa

27'pt: spazio per Mazzocchi che crossa sul secondo palo dove c'è Verre. La sfera rimpalla su Sabelli e poi sul braccio dello stesso Verre.m Per il direttore di gara è fallo di mano e si riparte da punizione per il Brescia

28'pt: PARATA DI GABRIEL!!! Bisoli calcia su Gyomber e poi miracolo del numero uno perugino sulla conclusione di Donnarumma

32'pt: a terra El Yamiq per un fallo di Torregrossa. Entra lo staff medico in campo

34'pt: ancora in avanti il Brescia con Bisoli che si accentra e spara la conclusione. Sfera che va sul sfondo sfiorando l'incrocio dei pali

35'pt: può rientrare El Yamiq

36'pt: punizione quasi dal limite per il Grifo. Si incarica del tiro Mazzocchi. Palla sulla barriera e palla che va in angolo

41'pt Punizione per il Brescia, Tonali prova il pallone sul secondo palo. Tiro lungo con la palla che si perde sul fondo

44'pt: ammonito Tonali

45'pt: finito il tempo regolamentare. Viene assegnato un minuto di recupero

45+1'pt: finisce qui il primo tempo. Ottima gestione della squadra avversaria che chiude il Perugia che da parte sua sembra non trovare il bandolo della matassa per rendersi pericoloso

45'st: si riprende. Nesta cambia subito, esce Ngwa per Felicioli

48'pt: Grifo in avanti con Sadiq che entra in area ma si fa ribattere la palla dalla difesa bresciana

50'st: OCCASIONE PERUGIA! Kinglsey con lo specchio della porta completamente spalancato manda alto. Super chance sprecata per il Grifo

52'st: i padroni di casa sembrano aver trovato un po' di luce in questa gara molto confusionaria da parte dei padroni di casa

52'st. rimane a terra Dessena per un colpo alla testa. Entra lo staff sanitario delle rondinelle che viene accompagnato fuori

53'st. rientra Dessena in campo

54'st. grande parata ancora di Gabriel che esce e disinnesca la bomba di Torregrossa

57'st: punizione interessante per i padroni di casa. Batte Verre, palla ribattuta da un compagno ma non c'è angolo. Nulla di fatto per i biancorossi

61'st: ammonito Dessena

65'st: il Grifo non riesce a trovare lo specchio. Conclude Verre dalla distanza, palla che si perde sul fondo

68'st. i biancorossi provano a chiudere il Brescia nella propria metà campo ma la difesa degli avversari con Romagnoli in testa è coriacea e non si passa

72'st: ancora Grifo in avanti con un bel pressing. Per ultimo, dal limite dell'area, ci pensa ancora Verre che calcia alto sopra la traversa. Ancora una chance fallita per i padroni di casa

75'st: sostituzione per i ragazzi di Nesta. Esce uno spento Vido per Han

75'st: RADDOPPIO BRESCIA!! DONNARUMMA. Il giocatore si invola in solitaria verso la porta e lascia partire un diagonale che non perdona Gabriel. Perugia 0 Brescia 2

78'st: immediata reazione del Perugia con Sadiq di testa su cross di Mazzocchi. Deviazione e palla in angolo

78'st: ammonito Andrenacci

79'st: MAZZOCCHI!! Conclusione potente dal limite ma c'è Andrenacci che con una gran parata mette in angolo

82'st. il Perugia prova a non mollare ma il Brescia si difende con grande tenacia cercando poi, al momneto oppurtuno, ripartenze letali

84'st: sostituzuone Perugia: esce Dragomir e fa il suo esordio Marcello Falzerano. Cambia anche mister Corini: esce Donnarumma per Morosini

89'st: si va verso la fine cvon il Brescia che controlla perfettamente la gara

90'st: finito il tempo regolamentare. Si cgiocherà per altri 4 minuti

90'st: cambio Brescia: esce Tonali per Martinelli

90+4'st: finisce qui la gara. Il Perugia perde la sua imbattibilità casalinga che durava dal 25 settembre cedendo alla forza degli attaccanti del Brescia per 2-0. La gara inevitabilmente porta alla luce gli innegabili limiti offensivi dei padroni di casa. Vido a tratti è irriconoscibile e Sadiq, sarà pu un bravo attaccante, ma ha bisogno di trovare condizione e ritmo partita. Finchè c'è tempo la società lavori per mettere le pezze dove servono