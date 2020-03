Serie B, Perugia-Benevento: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo quattro sconfitte di fila il Perugia, che ora naviga pericolosamente ai margini della zona playout, è costretto a fare punti già dal prossimo match. Un'impresa non facile per il Grifo di Cosmi, che a tre giorni dal ko di Pisa tornerà in campo domani al 'Curi' (martedì 3 marzo, ore 21) contro la capolista Benevento. Nella 'clausura' di Cascia, dove il presidente Massimiliano Santopadre ha spedito i grifoni in ritiro, il tecnico Serse Cosmi cercherà di preparare al meglio questa sfida decisiva.

TORNA IEMMELLO - Difficile capire se il tecnico di Ponte San Giovanni, che recupera il bomber Iemmello (scontato il turno di squalifica) ma dovrà fare ancora a meno degli infortunati Angella e Gyomber in difesa, deciderà di insistere sul 4-3-3 delle ultime partite o tornare al 3-5-2 con cui aveva iniziato la sua gestione. Con il primo modulo non dovrebbe cambiare la difesa, mentre a centrocampo Greco potrebbe ritrovare una maglia al posto di Dragomir con Iemmello di nuovo al centro del tridente al posto di Melchiorri. In caso di difesa a tre sarebbe Rosi a scalare più in mezzo con Mazzocchi e Di Chiara esterni mentre in attacco Melchiorri, Falcinelli, Buonaiuto e Capone si giocherebbero il posto vicino a Iemmello. Da capire poi se dopo due esclusioni consecutive dalla lista dei convocati Cosmi vorrà recuperare il jolly Falzerano.

TURNOVER INZAGHI - Ha intanto già annunciato cambi di uomini (e forse di modulo) Pippo Inzaghi, tecnico di un Benevento da tempo in fuga verso la Serie A. L'allenatore dei sanniti, ancora orfano dei vari i vari Tello, Vokic e Gyamfi, potrebbe passare al 4-4-2 con Improta e Kragl sulle fasce e dare un turno di riposo a Hetemaj con Viola e Schiattarella in mediana (ma occhio anche allo scalpitante Del Pinto). Davanti il favorito è Moncini, ma non è da escludere il rientro di Coda che potrebbe fare coppia con Sau o con l'ex grifone Insigne, mentre in difesa Barba dovrebbe tornare titolare al posto di Tuia al fianco di Caldirola.