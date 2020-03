Perugia-Benevento 1-2, Cosmi non molla: "In imbarazzo, ma posso venirne fuori"

Dopo la quinta sconfitta di fila Serse Cosmi è convinto che la squadra possa rialzarsi: "I campani hanno fatto meglio tecnicamente - ha detto il tecnico di Ponte San Giovanni in conferenza stampa dopo il 2-1 incassato al Curi contro la capolista di Pippo Inzaghi - ma ho visto dei segnali come con l'Empoli. Se avessimo giocato così a Pisa...".

L'allenatoer biancorosso è tornato a parlare dopo diversi giorni di silenzio stampa, un silenzio imposto dalla socieà dopo il ko di Frosinone a cui sono seguiti quello casalingo con l'EMpoli e quello di Pisa con la squadra spedita in ritiro a Cascia dove resterà fino al match di sabato prossimo (7 marzo, ore 15) al Curi contro la Salernitana. “Sul primo gol loro? Ancora non ci ho capito niente e c’è da stabilire se ci sia stato fallo di mano - ha detto Cosmi riferendosi alla rete segnata prima del riposo da Caldirola -. Ma onestamente devo dire che è difficilissimo da vedere, quindi in ogni caso assolvo l’arbitro".

Notizia in aggiornamento