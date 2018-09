Serie B - Perugia - Ascoli, le pagelle: Vido è implacabile, follia Kingsley

Gabriel: se il Perugia porta a casa punti e' anche merito suo. Impeccabile sulle avanzate dell'Ascoli. Non si fa mai sorprendere. Voto: 6,5

Ngawa: Buona la prestazione dell'ex Avellino, salva nel primo tempo anticipando Ardemagni in area di rigore. Rischia una volta concedendo una punizione evitabile al limite per l'Ascoli. Voto: 6

Cremonesi: giocatore di grande personalità. Comanda la difesa con Grande personalità. Va vicino alla rete con un gran colpo di testa. Voto: 6,5

El Yamiq: molto buono il suo esordio da titolare. I suoi interventi sono sempre ben decisi e puntuali. Decisamente un giocatore di grande carattere. Voto: 6,5

Mazzocchi: un giocatore di grande prospettiva. Si propone spesso in avanti e fa il suo in fase difensiva. Anche per lui una prestazione sicuramente positivo. Voto: 6,5 ('84' Mustacchio: S.V)

Moscati: sempre attivo nella mediana il Perugia. Si prende spesso il compito di impostare il gioco e ci riesce. Un valore aggiunto per tutta la squadra. Voto: 6,5

Verre: la sua è una prestazione discreta. Da uno come lui però ci si aspetterebbe qualcosa di più.probabilmente è ancora in rodaggio ma sarà elemento fondamentale. Voto : 6 ( '61" Kingsley: la troppa foga di apparire lo limita tanto da rimediare un rosso assolutamente evitabile. Voto: 4)

Dragomir: si prende le redini del centro campo senza troppa paura e quando il tecnico lo rileva dal campo esce tra gli applausi degli spalti. Anche lui ha dimostrato di poter essere un giocatore importante. Voto: 6,5 ('58 Bianco: dimostra di essere pronto in ogni occasione per prendersi il peso della mediana. Voto: 6)

Falasco: fa vedere cose ottime soprattutto nel primo tempo. Poi sparisci un po' dalla manovra resta comunque un giocatore molto valido. Voto: 6

Vido: È un vero e proprio attaccante che sempre pronto nel cuore dell'area. Sìgla un gol da rapinatore E poi è più che svelto nel ribadire in rete l'errore del portiere avversario. Voto: 7,5

Melchiorri: si vede che è un giocatore che ha giocato in piazze importanti. E lui l'artefice, quasi, del primo gol del Perugia poi purtroppo gli manca la gioia personale. Voto: 6

Nesta: la squadra più di lui e si vede. Il Perugia cresce moltissimo di settimana in settimana ed il tecnico ha la capacità di cambiare senza far sentire nessuno titolare. Di certo queste settimane di riposo serviranno per amalgamare meglio il gruppo. Voto: 6,5