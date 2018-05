Serie B - Perugia: è ufficiale, Alessandro Nesta è il nuovo tecnico biancorosso

Il nome di Alessandro Nesta è ufficiale. La società perugina ha diramato un comnunicato stampa nel quale annuncia l'ingaggio del nuovo tecnico fino alla fine della stagione. Mister Alessandro Nesta si avvarrà della collaborazione del vice allenatore Lorenzo Rubinacci e del preparatore atletico Mirco Spedicato.

Una scelta sicuramente spregiudicata quella del presidente Santopadre che ha deciso di affidare la squadra ad un allenatore nuovo al mondo del calcio italiano almeno per quello che riguarda il ruolo di allenatore. Nesta, infatti, arriva da una sola esperienza da tecnico con la squadra del Miami Fc negli Stati Uniti che ha guidato dall'agosto del 2015 fino a novembre 2017.

Tutta altra carriera quella di calciatore che lo ha visto protagonista in serie A con le casacche di Lazio e Milan. in 9 stagioni biancocelesti ha vinto sei trofei (tra cui uno scudetto e una Coppa delle Coppe), in 10 stagioni rossonere ha collezionato altrettanti trofei (tra cui due scudetti e due Champions, un Mondiale per club). Con la Nazionale è stato campione del Mondo nel 2006 e ha chiuso la carriera nel 2014 agli indiani del Chennaiyin, dopo due stagioni in Mls con il Montreal Impact.

Oggi pomeriggio mister Nesta ha condotto il suo primo allenamento della squadra in vista dell'ultima giornata di campionato che si svolgerà venerdi' alle 20:30 contro l'Empoli. Ultimo atto della stagione prima di affrontare la parte più calda, quello che vedrà il Grifo impegnato nei play-off per giocarsi un posto in serie A. Una bella scommessa per lui che si è detto. stano alle prime indiscrezioni, ad essere felicissimo per questa nuova esperienza e pronto a portare la squadra ai massimi livelli.

Intanto domani il tecnico sarà ufficialmente presentato a stampa e tifosi alle ore 16:00.