Serie B - Pavlovic è un nuovo giocatore del Perugia

Il Perugia si è concesso un nuovo acquisto. Si tratta dello svincolato Daniel Pavlovic di professione terzino sinistro. Il giocatore arriva a Pian di Massiano con la formula del prestito con diritto di opzione per le due prossime stagioni sportive. Un acquisto voluto dalla società per incrementare l'organico e dare maggiore scelte al tecnico Nesta in un ruolo dove gli interpreti non somo moltissimi. Il giocatore ha già svolto il suo primo allenamento con il resto della squadra e dovrà essere capito quando sarà abile e arruolabile visto il lungo periodo di lontananza dai campi.

Chi è. Pavlovic nasce in Svizzera nel 1988 e dopo aver dato i primi calci al pallone nelle squadre della sua citàà si trasferisce in Germania. Dopo tre anni torna a casa per giocare nella seconda serie svizzera. Resta allo Sciaffusa anche la stagione seguente, nella quale in 20 partite di Challenge League mette a segno 5 gol. ell'estate 2009 si trasferisce nuovamente in Germania, questa volta in prestito al Kaiserslautern. Al termine della stagione torna in Svizzera, tra le fila del Grasshoppers, dove mette in mostra tutte le proprie qualità calcistiche convincendo il Club a puntare su di lui per ulteriori due stagioni sportive. Conclude la sua esperienza dopo un bottino ricco di 144 presenze condite da 6 gol e l’esordio in Champions League. Si trasferisce in Italia nella stagione 2015/2016 nelle fila del Frosinone neo promosso in serie A. L'anno succesivo passa a titolo definitivo alla Sampdoria mentre nel 2017 passa al Crotone. Al termine della stagione rescinde il contratto con i potagorici e rimane svincolato.