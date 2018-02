Serie B - Parma - Perugia: segui la diretta

Gara importantissima per il Grifo quella che tra poco si giocherà sul rettangolo verde del Tardini. Parma e Perugia due formazioni assetate di vittoria. La prima per confermare un posto importante in classifica e la seconda per riprendere la marcia dopo il durissimo stop subito contro il Cittadella.

Formazione tutta da inventare per mister Breda con la difesa in piena emergenza senza Dellafiore, Belmonte e Gonzalez. Al loro posto il tecnico sceglie Del Prete, Volta e l'esordiente Magnani, a centrocampo scelte coraggiose con Mustacchio, Gustafson, Bianco e Bandinelli a centrocampo mentre in avanti agirà la collaudata coppia Cerri - Di Carmine.

Queste le formazioni ufficiali:

PARMA: Frattali, Gazzola, Lucarelli, Iacoponi, Gagliolo, Barilla', Dezi, Scavone, Da Cruz, Calaio', Insigne. A disp: Nardi, Dini, Di Cesare, Ceravolo, Ciciretti, Di Cesare, Di Gaudio, Dini, Frediani, Mazzocchi, Munari, Nardi, Sierralta. All: Roberto D'Aversa

PERUGIA: Leali, Volta, Magnani, Bianco, Del Prete, Gustafson, Bandinelli, Di Carmine, Pajac, Mustacchio, Cerri. A disp: Santopadre, Boaniuto, Colombatto, Germoni, Kouan, Nocchi, Nura, Terrani, Zanon. All: Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Marco Serra di Torino

ASSISTENTI: De Troia di Termoli - Vecchi di Lamezia Terme

IV UOMO: Cipriani di Empoli

Le squadre sono scese in campo e pronte a iniziare la gare. Bellissima giornata di sole a Parma e grande presenza di pubblico proveniente da Perugia.

1'pt: partiti! Pochi secondi e scatto di Mustacchio che dal fondo prova il cross per Cerri. Ci arriva Frattali senza paura

5'pt: avvio piuttosto equilibrato con le due formazioni che sembrano volersi sfidare a viso aperto

10'pt: Grande occasione per il Parma. Azione che parte da punizione quasi dal limite. Si incarica del tiro Insigne, Leali esce a vuoto. Lucarelli a due passi e a porta vuota prova ad insaccare di testa. Fuori

13'pt: ancora Parma in avanti. Da Cruz sulla fascia serve un pallone per l'accorrente Scavone che si infila in area e spara di poco alto

18'pt:Ancora Parma vicino alla rete. Da Cruz dalla sinistra mette un pallone in area per Gazzola che da solo in area calcia a botta sicura dopo un pasticcio della difesa perugina. Salva miracolosamente Leali

22'pt: continua la pressione degli emiliani sempre pronti a colpire in avantisoprattutto con Da Cruz che fugge spesso dalla guardia biancorossa

25'pt: ammonito Volta

26'pt: punizione dalla distanza per i padroni di casa. Tira Calaio'. Pallone tra le mani di Leali

30'pt: paura per il Perugia con Leali che esce a vuoto su tiro di Barillà. Veramernte brividi

33'pt: Ammonito Bianco

37': Ammonito Scavone

40'pt: emiliani sempre in avanti. Ancora un calcio di punizione, tiro dietro, ci prova Gazzola. Esce Leali senza patemi

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per un altro minuto

46'pt: finisce qui la prima parte della gara con un Perugia senza idee ed inventive che non si affaccia mai dalle parti di Frattali. Parma più vivace con due bellissime occasioni

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

6'st: tiro da fuori di Scavone dopo una bella giocata della squadra emiliana. Alto sopra la traversa

7'st. gara che decisamente non decolla. Il Perugia di mister Breda non riesce in nessun modo ad arrivare in area avversaria giocando in modo sterile e senza sbocchi

11'st: conclusione dal vertice dell'area per Barillà. Palla che finisce sul fondo a lato del palo

13'st: ammonito Dezi

13'st: cambio per il Perugia. Esce Bandinelli per Germoni

14'st: PERUGIA IN VANTAGGIO. RETE DI CERRI. Cross perfetto di Mustacchio e inzuccata vincente dell'ex Parma che non esulta alla realizzazione del gol

15'st: cambio subito nelle fila del Parma. Esce Barillà per Ceravolo

19'st: sostituzione nel Perugia. Esce Di Carmine per Bonaiuto

24'st: Palo del Perugia! Frattali esce e manca l'aggancio con la sfera, ci riprova Boniauto ma la palla sbatte sul legno, complice anche una deviazione della difesa emiliana

25'st: doppio cambio per i padroni di casa. Escono Insigne e Calaio' per Ciciretti e Di Gaudio. Parma che diventa super offensiva

30'st: Altro cambio per i biancorossi. Esce Mustacchio per Kouan

31'st: colpo di testa di Ceravolo che finisce di pochissimo fuori

37'st: RIGORE PER IL PARMA. FALLO DI MAGNANI SU DA CRUZ

38st: PAREGGIO DEL PARMA. CERAVOLO DAL DISCHETTO NON SBAGLIA. 1-1

40'st: super occasione per il Parma che dopo una bella presssione consegnano la palla a Ceravolo che in area si gira e prova la conclusiuone che si stampa sulla base del palo

44'st: ammoniti Gagliolo e Kouan

45.st: alla fine della ripresa vengono assegnati 5 minuti di recupero