Serie B - Palermo - Perugia : segui la diretta

Finalmente il Perugia torna in campo e stavolta lo farà affrontando un avversario di tutto rispetto, il Palermo di mister Tedino. Di certo sarà una gara che metterà alla prova i grifoni contro una squadra che lo scorso anno ha sfiorato la serie A e che questo cxampionato punta a riprovarci fortemente. I rosanero contano una formazione di grande fisicità ma anche di grande tecnica con giocatori che sono davvero un lusso per l'intera categoria.

Nesta però alla vigilia della gara è sembrato sereno. I venti giorni di stop sono serviti allo staff per conoscere meglio i giocatori e capire molto delle loro caratteristiche. E sul Palermo si è dimostrato sicuro. "Noi andremo in casa loro per fare la nostra partita e per giocarci i meglio i 90 minuti. cercando anche di metterli in difficoltà quando attacheremo".

Per quanto riguarda la formazione il tecnico perugino cambia un po' le carte in tavola. 3-5-2 con Gabriel tra i pali, in difesa spazio a Ngawa, Gyomber e El Yamiq, a centrocampo ci saranno invece Mustacchio, Moscati, Verre, Dragomir e Falasco mentre in attacco agirà la coppia Vido - Melchiorri. Fuori dunque Bianco e Mazzocchi e spazio dal primo minuto per Mustacchio,Gyomber e la sorpresa Dragomir.

Queste le formazioni ufficiali:

PALERMO: Brignoli, Pirrello, Bellusci, Rajkovic, Salvi, Haas, Jajalo, Aleesami, Trajkovski, Nestorovski, Falletti. A disp: Accardi, Alastra, Embalo, , Fiordilino, Ingeneri, Lo Faso, Mazzotta, Moreo, Murawski, Pomini, Puscas, Szyminski. All. Bruno Tedino

PERUGIA: Gabriel, Ngawa, Gyomber, Rl Yamiq, Mustacchio, Moscati, Verre, Dragomir, Falasco, Melchiorri, Vido. A disposizione: Leali, Bianchimano, Bianco, Bordin, Cremonesi, Kouan, Mazzocchi, Perilli, Ranocchia, Sgarbi, Terrani. All. Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Francesco Forneau di Roma

ASSISTENTI: Fiore di Barletta - Grossi di Frosinone

IV UOMO: Marini di Roma 1

Stadio "R.Barbera" quasi deserto e pioggia che bagna abbondantemente il terreno di gioco.

1'pt: partitti! Iniziata Palermo - Perugia

2'pt: il Perugia parte subito forte. Conclusione dalla grande distanza di Dragomir sulla quale arriva, anche se titubante, Brignoli

8'pt: la partita procede senza grandi scossoni. Qualche errore di troppo per il Perugia da parte di Mustacchio

9'pt: sussulto dei rosanero con Jajalo che cerca l'imbucata in area per Nestorovski, beccato però in fuorigioco

13'pt: RETE DEL PALERMO! BELLUSCI. Angolo per i padroni di casa, palla in mezzo e inzuccata perfetto del giocatore siciliano che insacca in rete lasciando impotenete Gabriel

17'pt: RADDOPPIO DEL PALERMO!!! NESTOROVSKI. Bella azione dei locali, Aleesami si accentra sulla trequarti, pallone per il compagno che in velocità spara con un sinistro al limite che fredda il Grifo

21'pt. Ammonito Jajalo

23'pt: ammonito Moscati

26'pt: punizione interessante oer i biancorossi, quasi dal limite dell'area. Sulla sfera va Moscati che punta direttamente la porta. Niente di fatto: conclusione alta sopra la traversa

27'pt: altra azione importante del Palermo che riparte con un contropiede micidiaale. Conclusione di Trajkovski sulla quale Gabriel ci mette una pezza. Grande occasione della squadra siciliana per chiudere la gara

32.pt: punizione da ottima posizione per i padroni di casa. Trajkovski va sul pallone e prova a sparare in porta. Rasoterra ampiamente fuori

39'pt: ammonito Gyomber

40'pt: non bene questa prima parte della gara per il Perugia che non riesce a tessere nessuna trama di gioco, soprattutto offensiva

41'pt: altra occasione da rete per il Palermo con un gran tiro dalla distanza di Trajkovski che spara di potenza ma sbaglia, anche se di poco, la mira. Puara per i biancorossi

43'pt: pericolossimo ancora Tajkovski che stavolta da dentro l'area prova a mettere la parola fine al match. Palla fuori

44'pt: punizione per il Perugia, batte Dragomir, butta fuori dcon i pugni Brignoli. La palla resta iun gioco e termina in angolo. Palla ancora nel cuore ell'area, El Yamiq di testa spara fuori

45'pt: finisce qui senza recupero. Palermo in vantaggio e Grifo assolutamente da rivedere