Perugia-Carpi, le pagelle: errore Moscati, ma la squadra non va

GABRIEL: non corre molti pericoli e quando è chiamato in causa è attento. Non può nulla sulla rete del Carpi. Voto: 6

NGAWA: sbaglia tantissimo e i suoi compagni devono rimediare. Poca personalità quando ne servirebbe tantissima. Voto: 5

GYOMBER: forse il più attivo della difesa perugina. Gioca di anticipo e concede pochi spazi ai giocatori del Carpi. Voto: 6-

CREMONESI: soffre le giocate del Carpi e perde metri importanti. Per essere difensore del Grifo ci vuole maggiore carattere. Da rivedere. Voto: 5,5

MAZZOCCHI:, inizia bene la gara e si conquista anche il rigore che poi viene sbagliato nei suoi. Finisce poi molto male. Voto 5,5

MOSCATI: eravamo abituati a vederlo con maggiore tecnica e corsa. Fa quello che può ma di certo non basta per un giocatore come lui. Purtroppo sbagliamo malamente anche un rigore. Voto: 5 ('68 VIDO: entra e cerca di portare freschezza alla manovra. In parte ci riesce peccato per i compagni. Voto: 6)u

BIANCO: si era molto parlato della sua assenza a Palermo, purtroppo però contro il Carpi stenta a prendere il via. Forse il tecnico ci aveva visto giusto. Voto: 5,5

DRAGOMIR: fatica anche a lui come tutto il resto della squadra e purtroppo, nonostante faccio vedere cose buone, non riesce mai ad essere veramente incisivo. Voto:5,5 ('60 VERRE : entra sbaglia davvero tutto. È ancora lontano dal giocatore che ricordavamo. Voto:5)

FALASCO: A tratti sembra quasi indisponente e nella ripresa si eclissa totalmente dal gioco. Voto: 5 ('80 MUSTACCHIO : troppi pochi minuti per essere valutata. Purtroppo anche lui non porta nulla di nuovo. Voto: S.V.)

KINGSLEY: messo fuori ruolo si adatta come può ed è un giocatore tre più propositivi. Sbaglia molto ma comunque si impegna. Voto: 6

MELCHIORRI: A tra i piedi l'occasione del vantaggio ma sbaglio malamente tutto. Da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta di più. Voto: 5

NESTA: cambia ancora la formazione e getta nella mischia giovani che purtroppo non gli danno quello che lui chiede. La squadra non ha carattere, poca grinta e soprattutto idee di gioco molto confuse. Ha da lavorare tantissimo sperando di trovare ne suoi giocatori qualcosa di buono. Per il momento davvero non ci siamo. Voto:5