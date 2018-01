Serie B, Perugia-Entella. Le pagelle: Kouan esordio da incorniciare

Finalmente il Perugia torna a vincere, la squadra gira e mette in campo personalità e grinta. Sopratutto i nuovo, Kouan e Dellafiore. Pagelle più che positive per una squadra che aveva bisogno della vittoria come dell'ossigeno.

NOCCHI: Mette qualche brivido con delle uscite non proprio ortodosse. Blocca Pellizzer fermando il suo pericoloso tap in e blocca il bolide di Brivio. Voto:6

VOLTA: Attentissimo, si rende molto prezioso nel primo tempo quando va a chiudere la conclusione dell'accorrente Diaw da due passi. VOTO: 6,5

DELLAFIORE: Fa il suo esordio dimostrando autorità e tecnica. Nel ruolo di centrale della difesa a tre se la cava egregiamente aspettando di vederlo con clienti più rognosi. Voto: 6,5