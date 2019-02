Serie B - Le pagelle di Perugia-Cosenza: follia di Moscati, ma da salvare non c'è nulla

GABRIEL: Viene spiazzato dal rigore di Bruccino ma poi salva sul tiro a botta sicura di Litteri . Più attento del solito. Voto: 6

ROSI: Esordio in maglia biancorossa ma il poco minutaggio nelle gambe si fa vedere soprattutto nella ripresa quando è costretto a dosare le energie. Sembra comunque ben integrato nei movimenti della squadra. Tra qualche tempo potrà fare molto di più. Voto: 6

GYOMBER: Poco preciso e spesso troppo frettoloso nel dare la palla. Regala un corner al Cosenza dando la palla malamente a Gabriel che la devia. Spara altissimo nel finale un tiro oltre lo specchio. Molto impreciso Voto: 5,5

CREMONESI: Partita molto sfortunata tanto che alla mezz’ora deve uscire per infortunio. Fino a quel momento non aveva demeritato Voto: S.V. (’35 pt SGARBI: Entra praticamente a freddo ma cerca di gestire la difesa con buona personalità. Voto: 6)

FELICIOLI: Non riesce a gestire la sua corsia di competenza, quella sinistra, ed i guai spesso per il Perugia arrivano tutti dalle sue parti. Non si vede mai sul fondo. Meglio in fase di copertura. Voto: 5

MOSCATI: Commette un’ingenuità pazzesca stendendo Mungo dentro l’area. Nesta lo riposiziona come mezz’ala ma in quella zona proprio non va. Da terzino aveva fatto vedere cose migliori. Gara da dimenticare al più presto. Voto: 4

BIANCO: Appare ogni tanto statico e troppo rigido. Cerca i suoi compagni davanti ma non trova neanche lui il guizzo giusto. Voto: 5,5 (’32 st FALZERANO: Prova a rendersi utile ma una settimana di mezzi allenamenti pesano sulla sua prestazione. Voto: 5,5)

KOUAN: E’il meno peggio del Perugia ma ad inzio gara non si era nemmeno notato. Cresce con il passare dei minuti e cerca di mettere palloni invitanti per i suoi compagni. Di certo non basta. Voto: 5,5

HAN : Si vede che cerca di dare il massimo ma le suo qualità rimangono molto ben nascoste. Manca di brillantezza e fa una fatica immane nel liberarsi delle marcature avversarie. Quasi inutile in avanti Nesta lo sostituisce nella ripresa. Voto: 5 (’21 st SADIQ: Cerca di mettere fisico e personalità nel reparto offensivo ma non gli riesce. Però gli va dato atto almeno di provarci fino alle fine. Voto: 5,5)

MELCHIORRI : Va a corrente alternata. Si mette in luce per buone giocate e poi a tratti sparisce dalla manovra. Nel finale non lo si vede praticamente mai. Voto: 5,5

VIDO: Nesta gli cambia posizione mettendolo alle spalle della coppia offensiva per sopperire alla mancanza di Verre. Esperimento non riuscito perché il ragazzo fatica e non si mette mai in evidenza. Voto: 5

NESTA:Dopo l’entusiasmo per la vittoria di rapina a Carpi ci si sarebbe aspettati qualcosa in più dalla squadra perugina. Invece, complici anche le assenza, il Grifo sembra senza voglia e grinta. Urge subito invertire la rotta. Voto: 5,5