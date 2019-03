Serie B - Padova - Perugia: la diretta della partita

Dopo la sconfitta interna contro il Verona per i biancorossi è tempo di tornare in campo ed affrontare il Padova, formazione che milita nei bassifondi della classifica. E proprio per questa ragione la gara di oggi sarà affrontare con le molle visto che gli avversari avranno fame di punti per cercare di risolevvarsi dalla situazione pericolosa nella quale sono sprofondati. Stessa fame di vittoria per il Perugia che cercherà in tutte le maniere di fare bottino pieno per mantenere la posizione nei play-off.

Cosa che si augura anche il tecnico Nesta che, alla vigilia, ha detto di aspettarsi molto dalla partita di oggi e dal finale di stagione che attende la sua squadra. "Dobbiamo giocare con il cervello perchè adesso anche l'ultima può vincere con la prima. Non possiamo fermarci proprio adesso perchè sono convinto che in questa parte conclusiva del campionato potremo toglierci delle belle soddisfazioni". E poi al Grifo adesso serve continuità di risultati e non risultati altelenanti come nelle ultime settimane se vorrà conquistarsi a maggio un posto al sole.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico perugino dovrà fare a meno ancora di Melchiorri ed El Yamiq fermi per problemi fisici mentre Sadiq tornerà disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica. 11 titolare dunque con Gabriel tra i pali, Rosi, Gyomber, Sgarbi e Mazzocchi in difesa, Flazerano, Carraro e Dragomir a centrocampo e con Verre alle spalle della coppia offensiva composta da Han e Sadiq. Panchina dunque ancora per Vido che sembra avere ancora un periodo di appannamento.

Queste le formazioni ufficiali:

PADOVA: Minelli, Andelkovic, Morganella, Longhi, Ravanelli, Cappelletti, Lollo, Calvano, Braye, Bonazzoli, Cocco. A disposizione: Merelli, Madonna, Ceccaroni, Capelli, Zambataro, Trevisan, Cherubin, Serena, Mercandella, Clemenza, Mazzocco, Capello. All: Pierpaolo Bisoli

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Sgarbi, Mazzocchi, Gyomber, Dragomir, Verre, Carraro, Falzerano, Sadiq, Han. A disposizione: Perilli, Bizzarri, Falasco, Cremonesi, Felicioli, Kingsley, Kouan, Moscati, Ranocchia, Bordin, Bianco, Vido. All. Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta

ASSISTENTI: Sechi - Affatato

IV UOMO: Guccini

1'pt: partiti! E'iniziata Padova - Perugia

3'pt: inizia con più determinazione la squadra di casa anche se il Perugia prova ad affondare ma non ci sono spazi liberi

6'pt: Gyomner chiude su Bonazzoli che trova lo spazio per partire dopo un errore della mediana biancorossa

8'pt: OCCASIONE PERUGIA!! Sadiq serve una palla al bacio per l'accorrente Verre che a due passi dalla porta manda fuori il colpo di testa

13'pt. gara confusa per entrambe le formazioni in tutte le fasi della gara

16'pt: Baraye prova a mettere un pallone ottimo in area per i compagni ma Gyomber chiude tutto

18'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!!! HAN!!Il coreano a porat spalancata approfitta di un rimpallo di Minelli e insacca in rete

21'pt: primo giallo della gara: è per Gyomber

22'pt: OCCASIONE PADOVA!! Punizione da ottima posizione per il Padova con Baraye che si incarica del tiro, testa di Longhi e sfera che termina di pochissimo oltre la traversa

24'pt: i padroni di casa provano a cercare il pareggio cercando la porta custodita da Gabriel

30'pt: ERRORE CLAMOROSO DI SADIQ!!! Serpentina di Han in area che si porta fin dentro l'area piccola doce c'è Sadiq che incredibilmente manda alle stelle

32'pt: Ammonito Baraye

35'pt: si abbassano molto i ritmi di entrambe le squadre in campo

40'pt: fiammata del Padova in area perugina con un continuo battie ribatti in area. Proteste forte dei padroni di casa per un tocco di mano di Dragomir. Tutto regolare e si prosegue

45'pt: vengono concessi due minuti di extra time

47+2'pt: finisce qui la prima parte della gara con il vantaggio del Perugia che capitalizza una buona occasione e passa avanti. Prova a reagire il Padfova pur senza successo

46'st: si riprende. Per il Padova esce Calvano per Marcandella. Il Perugia sostituisce Falzerano con Kinglsey e Falasco per Rosi

48'st: Ammonito Falasco. Il giocatore già in diffida salterà la prossima gara contro il Livorno