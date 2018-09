Serie B - Nesta: "Prestazione deludente. Pensiamo subito al Carpi"

E' di pochissime parole dopo la gara il tecnico perugino Alessandro. E dargli torto è impossibile. La gara tanto attesa, vista da tutti come un esame importnate, per la sua squadra è naufargata nel peggior modo possibile. Un 4-1 contro il Palermo ed una prestazione dei suoi da dimenticare il più in fretta possibile. "Fino alla prima rete abbiamo fatto abbstanza bene. Mi sembrava che i ragazzi avessero la giusta mentalità e la voglia di fare bene" ha commentato "Siamo diventati fragili e mai aggressivi. Mi sarei aspettato una reazione che invece non c'è stata. Il Palermo è un'ottima formazione ed una candidata per la serie A ma noi non abbiamo fatto assolutamente nulla".

Settimana. Dopo una botta così grossa non ci sarà neanchetempo per riprendersi, visto che martedì arriverà il Carpi. 2Dovremo essere bravi a recuperare entusiasmo e rimetterci sotto. Da martedì speriamo subito di rimetterci in carreggiata e tornare quelli di qualche settimana fa. Abbiamo fatto tutti una brutta partita. Adesso voltiamo pagina e ripartiamo più fprti di prima":