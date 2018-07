Calciomercato Perugia, il ritorno di Marco Moscati:"Con il Grifo per andare più lontano"

La sua avventura con il Perugia è stata già in passato molto intensa e culminò con la rete del 04 maggio che consegnò la serie B al popolo biancorosso. Marco Moscati torna ed è pronto a fare qualcosa in più. "Voglio andare molto lontano con questa squadra. Ho le stesse ambizioni della società e di tutti i miei compagni" ha commentato "Il gruppo e la squadra ci sono. Sta a noi metterci il massimo per ottenere obiettivi importanti".

Addio. Il saluto a Perugia dopo l'estate della promozione non fu certo dìfacile. Moscati voleva restare ma il Livorno, che all'epoca ne deteneva il cartellino, non facilitò le cose. "Mi dispacque molto andare via. Si vede che era destino in quel momento. Però appena ho saputo che ci fosse un interesse da parte del Perugia ho detto subito di nuovo si. Non poteva essere altrimenti".

Crescita. Dal Moscati di ieri e di oggi ci sono differenze. Sicuramente in campo si vedrà un giocatore diverso. "Sono cresciuto e maturato molto in questi anni e sarà il campo che lo dirà definitivamente" ha commentato "Ruolo? Il mio è quello di mezzala ed è quello che a Novara mi ha fatto fare i campionati migliori. Posso fare anche il trequartista come ho fatto la scorsa stagione".

Nesta. Moscati ha trovato ovviamente tutto rinnovato. Dagli impianti di allenamento fino alla squadra. "Già essere presentato al Museo è per me grande motivo di vanto. Tutto è cresciuto in linea con la storia e gli obiettivi della società. Il mister? Lo seguivo e ammiravo fin da quando era giocatore e l'impatto è stato positivo. Molto buono anche quello con i compagni con i quali ci conosceremo meglio sul campo".

Capitano. Moscati potrebbe rappresentare un po' la bandiera del Perugia. Una bella responsabilità visto che le bandiere in questa squadra hanno sempre scarseggiato. "Sapevo che la gente desiderava fortemente che tornassi e questo mi spinge, già da adesso, a mettere in campo ancora più di quello che posso dare. Fare la bandiera è una grande responsabilità ma sono felicissimo di essere tornato e anche se questo implica tanta responsabilità me la voglio prendere tutta. Capitano? Vedremo perchè per meritarsi la fascia ci sono ruoli e situazioni da rispettare".