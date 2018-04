Serie B - Molto male il Perugia: difesa fragile e altri reparti da rivedere

LEALI: ad inizio gara deve ringraziare la traversa poi non può nulla sulla doppietta di Castaldo. Per il resto poco o nulla. Voto: 6

VOLTA: non è il solito difensore solido e roccioso. Anzi l 'attacco irpino fa quello che vuole e Molina fa il bello e cattivo tempo. Voto: 5,5

DEL PRETE: disastro per il capitano biancorosso. Su Castaldo sbaglia tutto. E non solo. Serata no. Voto: 4,5

MAGNANI: sfortunato è un po' superficiale su Castaldo. Per il resto si fa trovare troppo spesso impreparato. Voto: 5

MUSTACCHIO: tanti cross sbagliati e un mancato aggancio alla fine del primo tempo su un pallone che avrebbe potuto fare la differenza. Voto: 5 ('64' BONAIUTO: dovrebbe entrare per dare qualità alla manovra ma non trova mai lo spazio giusto. Voto: 5)

KOUAN: troppo nervoso e forse messo in campo nella partita sbagliata. Si becca il giallo e esce. Voto: 5 ('51 DIAMANTI: entrato in campo come risolutore della gara non riesce invece a trovare tempi e spazi giusti. Anche per lui giornata nerissima. Voto:5)

BIANCO: poco lucido in cabina di regia e tutta la squadra ne risente . Molla per ultimo ma non basta. Si fa ammonire per un fallo stupido e salterà la prossima gara. Voto:5)

GUSTAFSON: molto compassato e rigido. Meglio in interdizione perché in costruzione oggi non si vede. Voto: 5

GERMONI: fallisce la sua occasione da titolare perché si limita a difendere senza essere mai proporsi in avanti. Voto:5 ('69' TERRANI: prova a dare brio alla manovra della squadra. Almeno ci prova. Voto:5,5)

CERRI: tanto goffo in molte occasioni e oggi per lui neanche un tiro verso la porta avversaria. Lotta ma non basta davvero. Voto:5

DI CARMINE: i compagni non lo aiutano e lui non trova mai un pallone giusto per fare male all'Avellino. Becca pure il giallo. Voto:5

BREDA: oggi la squadra non gira e sembra non avere idee. Lo aveva detto: non sottovalutare l'Avellino sopratutto dopo il cambio in panchina. Forse o suoi hanno fatto così e l'assalto ai primi posti della classifica è pressoché perso. Molto discutibile anche la scelta di Kouan. Adesso sotto a lavorare per battere il Venezia. Voto:5