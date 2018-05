Serie B - Mister Breda: "A Bari per fare una grande prestazione. La squadra? Ha una grande voglia di far bene"

Dopo il pareggio interno contro la Salernitana di martedì per il Perugia è tempo di rimboccarsi le maniche e pensare alla trasferta di sabato in Puglia, dove allo stadio San Nicola, ci sarà da affrontare il Bari. Una gara da vincere per il Grifo per cercare di consolidare e migliorare la propria posizione in classifica per dare l'assalto ai play-off. "Il Bari ha una rosa molto importante" ha commentato Breda "I nostri avversari perdono pochissimo ma noi dovremo scendere in campo con la convinzione di fare bene e giocarci il tutto per tutto con le nostre armi. Servirà una prestazione di alto livello che sono certo non mancherà. La squadra ha voglia di fare bene".

Finale. La gara contro il Bari darà il via alla vera e propria corsa finale del campionato. Ed in questa fase il Perugia non può permettersi di sbagliare una virgola. "Per quanto riguarda i rsiultati nell'ultimo mese abbiamo un po' tirato il fiato ma è una cosa fisiologica. C'è molta bagarre in classifica per tutte le posizioni: play-off, play-ott, prmozione e retrocessione. Tutti vogliono qualcosa in più e non è sempre è facile fare risultato" ha proseguito il tecnico perugino "Guardando alle prestazioni invece posso dire che nel coomplesso sono positive e questo mi lascia ben sperare anche per la partita contro il Bari. Qualche tempo fa facevamo due tiri e realizzavamo due gol. Adesso non è più così e bisogna lottare sempre. Per questo mi aspetto tanto anche da chio ha giocato meno, come Terrani ad esempio".

Bari. La squadr pugliese, fresca di deferimento per illeciti amministrativi, è comunque in classifica davanti al Perugia. E visto che potrebbe arrivare anche qualche punto di penalizzazione affronteranno la gara contro gli umbri con il coltello tra i denti. "Il Bari è una bella piazza e che ha un pubblico molto importante. Sicuramente i galletti vorranno imporre il loro gioco facendo molto possesso palla. Dovremo stare molto corti e capire che ci sarà da sputare sangue in campo. Sanno cambiare spesso il modulo a partita in corsa e starà a noi saper interpretare tutte le situazioni che si presenteranno in tutti e 90 minuti".

Atteggiamento. Detto dell'aspetto tecnico sarà importante, forse anche di più, quello mentale. "Mi aspetto tanto da tutto il gruppo. Siamo stati altalenanti nell'ultimo periodo ma adesso non possiamo davvero sbagliare nulla. Io voglio vedere in campo una squadra che ha voglia e che sbaglia il meno possibile in ogni cicostanza. Adesso non possiamo permetterci di fare passi falsi".

Santopadre. In settimana il numero uno biancorosso ha tuonato contro chi lo accusava di non voler andare in serie A. "Mi viene da ridere quando penso che qualcuno creda che non vogliamo salire. Ha fatto bene Santopadre a spegnere queste chiacchiere. La massima serie sarebbe un vanto per lui e per tutti" ha concluso.