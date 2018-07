Serie B - Il mercato del Grifo: Mazzocchi e Bianchimano si presentano:"Perugia è una grande opportunità: vogliamo la A'"

Altra giornata di presentazione per il Perugia che ha fatto conoscere ai tifosi altri due giocatori arrivati alla corte di mister Alessandro Nesta. Si tratta dei giovani Pasquale Mazzocchi e Andrea Bianchimano. Il primo, classe 1995, di professione fa il difensore esterno ed arriva a Perugia dopo un'esperienza a Parma ricca di grendi successi. Un giocatore importante e di notevole talento che gioca benissimo da terzino nella difesa a 4 ma che sa essere di grande carisma anche schierato come laterale in una mediana a 5. Andrea Bianchimano invece è un attaccante, preso dal Perugia già a gennaio, che arriva dalla Reggina dove si era messo fortemente in evidenza. Un giovane da crescere e valorizzare al meglio dunque.

Mazzocchi. Strana la storia di questo giocatore che da attaccante è diventato difensore. "Durante la mia cresciat ho cambiato nettamente ruolo" ha commentato "Appena ho iniziato a giocare mi isiporavo a Ronaldo mentre adesso devo ancora trovare un mio ideale. Comunque darò il massimo qui a Perugia e sono convinto che grazie a Nesta potrò migliorare tantissimo. Il mister interagisce molto con i giovani e con il suo bagaglio professionale non potrò che migliorare come difensore".

Caratteristiche. Mazzocchi dunque è un giocatore camaleontico che dal reparto offensivo è passato a quello opposto. Quali sono le sue doti migliori? "Sono un giocatore che sa sacrificarsi molto e che corre anche tanto" ha detto "Bisogna dare il massimo in allenamento e ancora di più durante la partita. L'ho imparatao molto negli ultimi anni in serie B, mai scoraggiarsi e perdere il filo della gara" .

Serie A. La massima serie per Mazzocchi è sfumata di colpo. Dopo ben tre anni a Parma e la promozione in A e anche la sua cessione a Perugia. "Preferisco non dire nulla. Anche se quest anno voglio dimostrare al Parma che ha sbagliato a non confermarmi. Ho voglia di rivincita". Il Parma però rischia grosso per illecito sportivo, tanto da parlare di retrocessione. "Ho sentito un po' di preoccupazione ma spero che tutto si risolva nel migliore dei modi possibile".

La scelta. A giugno è arrivata la chiamata del Perugia e nella scelta è intervenuto anche il suo ex compagno di squadra ed ex grifone Jacopo Dezi. "Mi ha parlato benissimo di questa città e di questa piazza e di come qui si viva davvero bene. Adesso starà a me ricambiare questa fprtuna che ho avuto con delle belle prestazioni e dare ai nostri tifosi tante soddisfazioni" ha concluso.

Bianchimano. Nessun dubbio per l'atttccante della Reggina quando gli è stata a gennaio proposta la destinazione Perugia. Anche perchè un'occasione così non capita tutti i giorni. "Quando ho parlato con il mio procuratore di questo interesse non ci ho pensato nemmeno un secondo. Una piazza così, con una storia fatta di successi capita una sola volta e non potevo lasciarmela sfuggire. Vedere le foto del passato al Museo mi ha fatto venire la pelle d'oca. E'un'meozione fortissima essere qui e far parte anch'io di questa squadra".

Chi è. Andrea Bianchimano è un attaccante che lo scorso anno in 25 presenze ha realizzato 9 reti. "Ho giocato a due punte ma io preferisco fare la prima punta di peso. E'un ruolo che sento fortemente mio. E spero qui di fare tanti gol" ha concluso.