Serie B, Livorno-Perugia tra campo e calciomercato: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Un occhio al campo e l'altro al calciomercato per il Perugia, che sabato 31 agosto (ore 21 con diretta tv su Dazn) farà visita al Livorno dell'ex allenatore biancorosso Roberto Breda per cercare il bis dopo la vittoria del Curi contro il Chievo al debutto in campionato (arbitro Valerio Marini di Roma 1; assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Andrea Capone di Palermo; quarto uomo Paolo Bitonti di Bologna). E se il tecnico Massimo Oddo si prepara con la squadra al completo, Roberto Goretti continua a lavorare per 'regalargli' gli ultimi rinforzi e mette nel mirino diversi big dopo aver in parte mutato le proprie strategie. In attesa della risposta dell'ex grifone Diego Falcinelli (28enne bomber perugino del Bologna con cui c'è già un accordo di massima per il prestito) e del centrocampista Alessandro Deiola (24) che è stato chiesto al Cagliari, resta poi comunque aperta (ma meno 'calda' di qualche giorno fa) la pista che porta al fantasista Amato Ciciretti (25) del Napoli seguito anche dall'Ascoli.

NOMI NUOVI - E mentre è sfumato l'arrivo dell'ala destra svedese Svante Ingelsson (21) dell'Udinese che è a un passo dal Pescara (così come è sfumato il ritorno del 24enne centrocampista e suo connazionale Samuel Gustafson del Torino, che ha lo stesso procuratore ed è vicino alla Cremonese), il Perugia (come riportato oggi dai quotidiani umbri) ha intanto sondato la Spal per il 22enne terzino destro Lorenzo Dickmann (22) per coprire l'eventuale partenza di Pasquale Mazzocchi (24) che ha diverse richieste. Suggestiva poi l'ipotesi ventilata dal sito 'tuttomercatoweb.com' secondo cui il Perugia sarebbe pronto a sfidare il Crotone per lo svincolato centrale argentino Matias Silvestre (34) ex di Boca Juniors, Catania, Palermo, Inter, Milan, Sampdoria ed Empoli monitorato però anche dal Lecce. Altri nomi nuovi vengono poi fatti da 'Umbria Radio', secondo cui Goretti sta parlando con l'Udinese del 22enne regista croato Andrija Balic (che Oddo ha già allenato in Friuli) e con il Cagliari del jolly di centrocampo Paolo Faragò (26), reduce da un infortunio all'anca che ha richiesto a inizio maggio l'intervento chirurgico e dovrebbe tornare disponibile nella seconda metà di ottobre. In uscita da registrare l'interesse dello Spezia per il terzino Nicola Falasco (25 anni, corteggiato anche da Chievo, Pescara e Cosenza) e quello del Trapani per il centrocampista Marco Moscati (26) mentre il Livorno prossimo avversario del Grifo ha ufficializzato l'arrivo del giovane ex centrocampista palermitano Gennaro Ruggiero ed è vicino all'attaccante Antonino Ragusa (29) del Verona. Breda intanto, dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Carpi e quella al debutto in campionato sul campo dell'Entella potrebbe cambiare qualcosa in formazione, dando magari spazio in avanti a Stoian e all'ex grifone Mazzeo.

Livorno-Perugia (sabato 31 agosto, ore 21)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Luci, Rizzo, Gasbarro; Stoian; Mazzeo, Raicevic. All. Roberto Breda

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Fernandes; Melchiorri, Iemmello. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Valerio Marini di Roma 1

TV: Dazn

IL CALENDARIO DEL GRIFO - La Lega di B ha intanto comunicato il programma degli anticipi e dei posticipi di campionato dalla terza alla sesta giornata. Ecco gli impegni del Grifo: Perugia-Juve Stabia (sabato 14 settembre, ore 15); Spezia-Perugia (sabato 21 settembre ore 15); Perugia-Frosinone (martedì 24 settembre, ore 21); Empoli-Perugia (sabato 28 settembre, ore 18).