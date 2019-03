Serie B - Le pagelle: soliti errori in difesa e squadra spuntata

GABRIEL: non impeccabile in nessuna delle due reti degli avversari. Di certo soffre l'evanescenza della difesa. Voto: 5,5

ROSI: Uno dei giocatori più attenti durante tutta la partita. Fa quello che deve con grande sacrificio dopo una settimana difficile e dalle sue parti si passa poco. Voto: 6 (25'st FALASCO: anche lui non è in serata. Poteva fare di più. Voto: 5,5)

GYOMBER: non riesce a chiudere bene in occasione delle reti del Verona. Sembra meno sicuro rispetto al passato e butta spesso via il pallone senza senso. Torni ad essere quello che era, il solito ruvido in difesa. Voto: 5,5

SGARBI: di sicuro le due reti avversarie portano un po' anche la sua firma. Fa un paio di buone chiusura ma per il resto anche lui è da rivedere. Voto 5,5

MAZZOCCHI: rimane bloccato in difesa perché dalle sue parti gravitano pericolosamente Faraoni e Laribi. Nel finale consegna a Verre l'assist per la rete dei suoi. Voto: 6

FALZERANO: Sbaglia tantissimo buttando la palla a casaccio in mezzo al campo. Ha poche idee e molto confuse. Gli manca la brillantezza che lo contraddistingue. Voto: 5,5

CARRARO: Anche lui soffre come il resto dei compagni. Ci prova nel finale con una conclusione che il portiere avversario para d'istinto. Voto: 5,5

DRAGOMIR: troppo poco quello che si vede in campo. Tocca pochissimi palloni anche se nel finale prova a dire la sua. Mi manca davvero tutto in questa partita. Voto 5,5

VERRE: ti assegno la sua 10ª rete stagionale che potrebbe riaprire la partita. Peccato manchi pochissimo al triplice fischio finale. Prima del gol anche per lui grande sofferenza. Voto: 6,5

KINGSLEY: Nesta decide di farlo giocare in avanti ma l'esperimento non è dei migliori. Appare sempre in netta difficoltà, anche fisica. Non era la serata giusta per fare le prove. Voto: 5 (21'st HAN: entra e non lascia nessun segno. Voto: 5,5)

MELCHIORRI: Gli arrivano pochissimi palloni ed alcuni non sono giocabili. Un fantasma in campo. Non ci siamo. Voto: 5 (38'st: VIDO: non trova il guizzo. Certo i minuti di gioco per lui sono pochi. Voto: S.V.)

NESTA: È innegabile che il Perugia contro il Verona abbia compiuto un passo indietro. C'è anche da dire che l'avversario questa volta è forte e anche in virtù di questo non c'era bisogno di sperimentare formazioni nuove. Voto: 5