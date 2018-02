Serie B - Le pagelle del Grifo: Cerri è sempre letale

LEALI: Fa tremare con delle uscite più che avventate. Poi quando la gara lo richiede si fa trovare pronto. Da rivedere. Per il momento da ancora troppa insicurezza. Voto: 5,5

VOLTA: Molto solido in difesa riesce a bloccare quasi tutti gli attacchi degli emiliani. Un pilastro del suo reparto che non si arrende mai. Voto: 6,5

DEL PRETE: Cambia ruolo giocando nella difesa a 3 e sembra saperci stare benissimo. Gli attaccanti del Parma sono clienti difficili ma li gestisce al meglio. Nel finale perde qualche colpo ma la sua prestazione è buona. Voto: 6,5

MAGNANI: Fa il suo esordio in serie B tra i professionisti e si comporta abbastanza bene nella difesa disegnata da Breda. E'ancora incerto e la sua prestazione lo dimostra. Macchia nel finale la sua gara con un fallo evitabile che regala il pari al Parma. Peccato ma sarà un errore che lo farà crescere. Voto: 5,5

MUSTACCHIO: Ritrova la sua occassione tornando titolare. Parte fortissimo con due cross dal fondo, poi sparisce un po' per poi riapparire quando pennella un cross perfetto per la testa di Cerri. Voto: 6,5

GUSTAFSON: Gioca titolare dal primo minuto e fa tanto lavoro sporco in mezzo al campo. Alla fine della ripresa cala ma Breda decide di affidarsi alla sua sicurezza. Voto: 6 ('75 KOUAN: Entra e si fa ammonire. Per stavolta va cosi: S.V.)

BIANCO: Prende in mano le redini del centrocampo ma non è un compito facile. Fa buon filtro in mezzo al campo, lotta e recupera molti palloni e nella ripresa riesce a dare il meglio di se. Voto: 6,5

BANDINELLI: Dalla sua parte c'è da metterci il fisico e lui lo sa fare molto bene lasciando poche vie di fughe ai giocatori del Parma. Voto: 6 (58' GERMONI: entra e non apporta nulla alla sua squadra in un momento in cui ce n'era bisogno. Voto: 5,.5)

PAJAC: Prova sempre ad affondare ma senza nessuna fortuna. Sembra avere le idee giuste ma non il guizzo per metterle in pratica. Prova anche a difendere ma senza molto successo. Voto: 6

CERRI: La squadra lo cerca molto e lui è sempre bravo a battagliare su tutti i palloni con i giocatori del Parma. Quando gli arriva il pallone d'oro di Mustacchio lo confeziona sotto forma di gol. Grande. Voto: 6,5

DI CARMINE: Non era decisamente in giornata. Non arrivano palloni giocabili per lui e sembra esserci poco dialogo con Cerri. E'sembrata quasi il fantasma di se stesso. Forse dovrebbe riposarsi ma gli manca un sostituto giusto. Voto: 5,5 ('64 BONAIUTO: Si da subito da fare appena chiamato in causa scatenando subito una piccola tempesta. Poi sbaglia centrando il palo. Voto: 6)

BREDA: Con la difesa in emergenza si inventa una formazione tutta nuova lasciando fuori un tassello importante come Colombatto. inventandosi un nuovo centrocampo e facendo la scelta coraggiosa di far giocare Magnani. Il Perugia però manca ancora di inventiva e di una precisa idea di gioco. Tutto ancora da rivedere. Voto: 5.5