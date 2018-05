Serie B- Le pagelle: la difesa non regge, davanti non si segna.. Perugia sveglia

LEALI: Poche colpe sui primi due gol baresi poi il disastro quando rinvia proprio sui piedi di Floro Flores. Un macello vero e proprio che condanna i suoi. Voto: 5

VOLTA: Soffre più del solito e il Bari balla dalle sue parti segnando due reti che valgono oro. Si perde Gyomber sullo stacco: lo slovacco ne approfitta ed insacca l'1-0. Saltato secco da Andrada anche sul gol del raddoppio. Voto: 5

BELMONTE: Sembra iniziare con un certo piglio poi si spegne con il resto dei suoi. Di certo l’accoglienza del San Nicola non lo aiuta di certo. Voto: 5,5

MAGNANI: Primo tempo abbastanza tranquillo dove sembra poter contenere bene Improta. Poi nella ripresa si arrende e lascia il campo. Voto: 6 (‘46’ GONZALEZ: Non è ancora in forma e si vede. Un po’ in ritardo nonostante i galletti abbassino i ritmi. Voto: 5)

MUSTACCHIO: Parte con il piede e la gamba giusta poi cala alla distanza come ad aver finito le batterie. Resta comunque uno degli ultimi a non arrendersi. Voto: 6

COLOMBATTO: Anche per lui la giornata non è tra le più positive. Manca la sua regia in più di un’occasione e la squadra soffre. Voto: 5 (‘79’ GERMONI: S.V.)

GUSTAFSON: Sembra leggermente in ripresa ma mancano ancora le sue giocate che lo avevano reso importante nella prima parte della stagione. Tocca il pallone per la rete di Diamanti ma è ancora intermittente. Voto: 5,5

PAJAC: Nessun pallone da segnalare importante nella metà campo avversaria. Peccato perché sarebbero stati ossigeno per gli attaccanti perugini. Troppo chiuso, non riesce a lasciare il segno. Voto: 5 (‘62’ TERRANI: Prova a mettere brio sulla fascia ma purtroppo non ci riesce moltissimo. Si perde Andrada nell’occasione del 2-1 pugliese. Voto: 5,5)

DIAMANTI: Bellissima la sua rete che sembra regalare sollievo ai suoi. Nel primo tempo delizia tutti con le sue giocate ma poi cala alla distanza come il resto della squadra. Voto: 6

BONAIUTO: Inspirato in avvio sembra poter mettere in difficoltà la squadra biancorossa poi si lascia andare anche perché dal centrocampo non arriva nulla. Voto: 5,5

DI CARMINE: Pomeriggio complicato il suo senza il suo “compare” Cerri. Tocca pochissimi palloni e riesce a liberarsi poco e male della morsa della difesa pugliese. Voto: 5,5

BREDA: Il Perugia sta subendo una forte involuzione e la colpa è anche sua. Gli infortuni non lo aiutano ma deve lavorare per trovare soluzioni rapidissime. Restano due gare da giocare ed i play-off chiamano. Voto: 5,5