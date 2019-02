Serie B - Le pagelle: la difesa fa acqua e davanti non si segna

GABRIEL: Non è colpevole per i due gol del Palermo poi blocca Moreo senza tanti patemi. Praticamente non fa nulla. Voto: 6

MAZZOCCHI: Inizia la gara malissimo e la prosegue così così. Si propone molto poco in avanti e anche in difesa commette i soliti errori. In avvio di ripresa perde anche la palla e l’attaccante Puscas non ci pensa due volte a firmare una bella doppietta. Esce tra qualche fischio. Voto: 5 ( ’51 MOSCATI: Finalmente ritrova un po’ del suo smalto e in campo fa vedere buonissime cose. Dopo metà campionato in bianco e nero era ora davvero. Voto: 6)

EL YAMIQ: Sembra impacciato ed in difficoltà in molte occasioni. Non è al meglio e si vede tantissimo. Anche grazie ai suoi errori il Palermo festeggia. Serve davvero maggiore concentrazione in difesa. Mette lo zampino nella rete di Melchiorri. Voto: 5,5

CREMONESI: Sono evidenti anche le sue responsabilità sulle reti di Puscas. Pomeriggio anche per lui da cancellare dalla memoria. Cerca lo scatto d’orgoglio in pieno recupero quando costringe Brignoli ad un salvataggio pallavolistico. Voto: 5

FALASCO: è il migliore del pacchetto difensivo biancorosso. Dai suoi piedi nascono le palle più pericolose per i compagni. Riesce a tenere a bada Falletti e Jajalo. Non male per chi, come lui era destinato alla cessione. Voto: 6

KINGSLEY: Corre tantissimo come sempre mettendoci l’anima ma purtroppo contro la tecnica del Palermo non basta. Prova anche la conclusione che non porta a nulla. Cala vistosamente nella ripresa. Voto: 5,5

BIANCO: Appare ogni tanto statico e troppo rigido. Cerca i suoi compagni davanti ma non trova neanche lui il guizzo giusto. Voto: 5,5 (’73 FALZERANO: Cerca in tutti i modi di rendersi utile alla squadra. Voto: S.V.)

DRAGOMIR: Fa gli straordinari in mezzo al campo mettendo una pezza alle continue avanzate del Palermo. Fa davvero il possibile ma non basta anche perché i compagni non lo aiutano. Voto: 6,5

VERRE: E’l’unico dei suoi a rendersi pericoloso e mettendo un po’ di pepe nella metà campo avversaria. I rosanero però sono attenti e la giocata oggi non riesce. Si becca anche il giallo per proteste ma ci crede fino alla fine. Voto: 6

SADIQ: si presenta sul dischetto a sorpresa e non fa una bella figura. Tiro debole calciato con presunzione e Brignoli diventa l’eroe della giornata. Per il resto non è mai pericoloso e con Vido manca l’intesa. Voto: 4,5 (’66 MELCHIORRI: Entra e ci si rende conto perché sia imprescindibile dal Perugia. Riapre la gara mettendo la firma sul 2- 1. Voto: 6)

VIDO: Si aggira come un fantasma nell’area del Palermo e tranne che per poche cose si fa vedere raramente. Mette una buona palla per Sadiq e solo nel finale capisce di dover tirare in porta. Serve una svegliata perché le settimane di assenza dal campo sono diventate troppe. Voto: 5

NESTA: La fase difensiva del Perugia fa acqua da tutte le parti. Gol identici nel primo e nel secondo tempo ed errori che ormai si ripetono da troppo tempo. I suoi non si perdono d’animo ma così non si va lontano. E poi perché ha detto si a Sadiq come rigorista? Non era oggi la partita per provarlo. Voto: 5,5