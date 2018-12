Serie B - Le pagelle: Kouan è decisivo, Kingsley incontenibile

GABRIEL: Blinda la porta ed aiuta i suoi a paritarie a casa tre punti fondamentali per la classifica ed il cammino della squadra. VOTO: 6

MAZZOCCHI: molto bravo in entrambe le fasi di gioco, tieni botta e riesce a sostenere la squadra quando serve. Molto bravo perché si fa davvero trovare pronto in ogni occasione.VOTO:6,5

GYOMBER: E' ottimo in fase di chiusura, molto solido e concede davvero poco gli avversari. Il Foggia con lui fatica e non poco.VOTO: 6,5

EL YAMIQ: cresce ogni giorno in personalità e determinazione. La sua è una prestazione davvero convincente. Non lascia varchi agli avversari e ha una grande intelligenza tattica . VOTO:7

FALASCO: Sulla sua fascia di competenza fa il suo dovere e in più di un' occasione innesca bene i compagni. VOTO:6

KOUAN: il giovane giocatore torna titolare e sigla la doppietta decisiva. È il vero protagonista della serata. Non solo segna ma aiuta la squadra in ogni fase di gioco. Davvero si dimostra un giovane promettente. VOTO: 7,5

BIANCO: recupera tantissimi palloni e si sacrifica tantissimo in buone occasioni difensive. Se il Foggia non passa è anche merito suo. VOTO:6,5

KINGSLEY : Si muove rapidissimo tra le linee ed è costante spina nel fianco per gli avversari. Si muove dappertutto e sta diventando l'arma in più per il Perugia. Voto: 7

VERRE: sta diventando leader indiscusso di questa squadra. Ogni pallone passa per i tuoi piedi. Verticalizza creasse est e quasi quasi mi manca solo la rete per il resto sparisce un po' nella ripresa . VOTO:6,5 ( '89 MUSTACCHIO : S.V.)

MELCHIORRI: si muove tanto peccato non trovi mai la via della rete. L'impegno comunque non si discute. Peccato debba uscire per un problema al ginocchio. VOTO: 6 (41' VIDO: Entra praticamente a freddo e nel finale mette la parola fine alla gara. Bentornato al gol. Voto:6)

HAN: ha la capacità di muoversi velocemente e di non dare punti di riferimento gli avversari. Peccato che nella ripresa cali un po' ma il giocatore c'è e si farà vedere. VOTO: 6 ('67 CREMONESI: entra per difendere la vittoria. Voto: 6)

NESTA: la squadra cresce a vista d'occhio e conquisto risultati importanti il tecnico sembra davvero un valore aggiunto per il suo ragazzo. Adesso l'ultima prova e poi creeremo le conclusioni di questa prima parte del campionato. Per adesso è sicuramente positiva. VOTO:6,5