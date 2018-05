Serie B - Le pagelle: è Di Carmine il re del Grifo

LEALI: non è la sua serata migliore viste le uscite un po' incerte sulle offensive dell'Empoli. Rete del pareggio più che evitabile. Voto: 5,5

VOLTA: Inizia la gara come uno dei migliori della difesa poi la sua prestazione va in calando e Pasqual e company possono pareggiare e vincere come vogliono. Voto: 5,5

BELMONTE: fa bene fino al pareggio dell'Empoli poi si smarrisce e la troppa incertezza non lo porta lontano. Voto: 5,5

MAGNANI: dimostra sempre il suo carattere ma nonostante qualche momento di amnesia si merita una grande sufficienza. Voto: 6

ZANON: Dalla sua parte arrivano sempre i pericoli maggiori. È spesso avulso dalla manovra biancorossa: peccato perché servirebbe adesso per la fase finale. Voto: 5,5 ('79 TERRANI: S.V)

COLOMBATTO: regala sostanza davanti alla difesa e prova anche una conclusione ala veleno quasi a fine gara. Lotta sempre spingendo al massimo. Voto: 6

BIANCO: parte molto forte e sembra avere gli artigli per azzannare tutti. Poi l'Empoli cresce e per lui sono guai seri. Voto: 5,5

BONAIUTO: non è molto attivo nel ruolo di mezz'ala e non riesce mai ad incidere troppo nella manovra. È meno pericoloso del solito, solo un colpo di testa nel finale. Voto: 5,5 ('83 GUSTAFSON: S.V.)

PAJAC: E molto attivo nella sua zona di competenza e riesce anche ad impensierire Terracciaano in più di un'occasione. Voto: 6

CERRI: non è ancora al top della condizione e purtroppo si vede. Fa buoni assist ma nessuno dei suoi compagni lo asseconda. Voto: 6

DI CARMINE: segna la sua rete numero 22 poi sfiora un'altra rete ed il solito grandissimo giocatore di cuore. E adesso ne servirà tantissimo per affrontare i play-off. Voto: 7

NESTA: voto di stima per il tecnico perugino che aveva fatto dichiarazioni molto forti in vista della gara contro l'Empoli. Purtroppo i campioni della serie B non perdonano. Ci saranno giorni per lavorare. Speriamo bene. Voto: 6