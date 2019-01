Serie B - Le pagelle: Dragomir inventa e finalmente Han e Verre non perdonano

GABRIEL: Nel primo tempo neutralizza la conclusione di Frattesi cin grande sicurezza. Nella ripresa è sempre attento e pronto su ogni pallone. Sembra aver ritrovato la sua strada. VOTO: 6,5

CREMONESI: Neutralizza con piglio e determinazione le offensive di Beretta e Ciciretti. Dove manca con la gamba ci mette il fisico. Molto attivo. VOTO: 6,5

GYOMBER: Prende una bella botta ad inizio gara ma stringe i denti e arriva fino alla fine. Regge bene l’urto dell’Ascoli. Unico neo l’ammonizione che gli costerà la sfida al Barbera contro il Palermo. VOTO: 6

EL YAMIQ: Messo nella corsia di destra si preoccupa soprattutto di presidiare quella senza fare troppe acrobazie in avanti. Un po’ di insicurezza ma fa davvero quello che può. VOTO: 6

FELICIOLI: E’uno dei più propositivi nel suo reparto. Corre nella sua fascia di competenza mettendo in mezzo anche ottimi palloni per i suoi compagni. Davvero instancabile per tutta la gara. VOTO: 6,5

DRAGOMIR: Con un po’ di maestria si fa mettere giù per il rigore del Perugia che Verre trasforma in gol. Poi parte sulla fascia e con un bell’assist fa confezionare la rete del raddoppio. VOTO: 6,5

BIANCO: Parte un po’ in sordina poi riesce a trovare i giusti spazi e tempi. Stoicamente arriva fino a fine gara nonostante una brutta botta al ginocchio. VOTO: 6

KINGSLEY: E’il motorino del centrocampo e ci mette sempre tanta corsa e grinta . Nel finale si blocca un po’ ma resta sempre un giocatore fondamentale per la squadra. VOTO: 6 (’87 FALZERANO: Gli bastano pochi minuti per siglare la sua prima rete in biancorosso. Voto: 6)

VERRE: Con il rigore segnato mette a segno la settima rete in campionato. Si muove bene per tutta la partita e la rete è sicuramente un premio più che meritato. VOTO: 7 (’67 MAZZOCCHI: Entra per confermare il doppio vantaggio e ci riesce portando ordine. Voto: 6)

SADIQ: Ha il compito di far salire la squadra e ci riesce soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo è suo il primo tiro nello specchio della porta dell’Ascoli. VOTO: 6

VIDO :Appare pochissimo. Non incide e sembra non essere utile alla causa. Da rivedere. VOTO: 5,5 (‘46’st HAN: Sembra ritrovato rispetto a qualche settimana fa. Entra subito nel vivo della gara e blinda il risultato. Voto: 7)

NESTA:. La sua squadra stavolta dimostra voglia di vincere e da prova di grande determinazione. Cambia la difesa e inserisce la carta Han. Ha avuto ragione. VOTO: 6,5