Serie B - Perugia - Salernitana - Le pagelle: Di Carmine c'è ma come sempre attenzione in difesa

LEALI: E’ presente sul tiro di Casasola ma non può nulla sul Rosina che mette la palla nel sacco. Per il resto risulta sempre poco impegnato. Voto: 6

VOLTA: Affronta Bocalon in fase difensiva e riesce a disimpegnarsi bene ma quando c’è da avanzare ed andare in area avversaria risulta fin troppo confusionario e soprattutto nervoso in qualche circostanza. Voto: 6

BELMONTE: Fa molto meglio nella ripresa quando acquista sicurezza come perno centrale della difesa a tre. Assente spesso quando gli avanti granata si fanno sotto. Voto: 6

MAGNANI: Conferma di avere buoni piedi ed infatti dalle sue parti si sviluppano le migliori azioni perugine. Solo un demerito: essersi lasciato sfuggire Casasola nell’azione del vantaggio granata. Voto:6

MUSTACCHIO: Sgroppa come sempre sulla sua fascia di competenza e riesce a piazzare qualche buon cross. Non tantissimi per la verità ma fa quello che può. Voto: 6

GUASTAFSON: Decisamente in una giornata non troppo positiva. Spesso lontano dall’azione di gioco e tranne una conclusione che si stampa sul palo nulla di significativo. Voto: 5,5 (’60 DIAMANTI: Entra e si dimostra subito pericoloso su alcuni calci piazzati che sono la sua specialità. Per il resto è ancora fuori condizione. Voto: 6)

BIANCO: Non è in grado di custodire le chiavi del centrocampo perché perde tanti palloni e fatica a creare fraseggi utili con i suoi compagni di squadra. Sembra avere qualche problema fisico ed infatti Breda lo toglie ad inizio ripresa. Probabilmente è stato unitile farlo entrare nel secondo tempo. Voto: 5,5 (’47 COLOMBATTO: Entra e dimostra di avere tantissima carica in corpo da rimediare anche un giallo evitabilissimo. Il suo ingresso in campo migliora la situazione a centrocampo. Voto: 6)

BONAIUTO: In campo non si vede moltissimo forse, anche a causa, della sua posizione in campo. Prova anche la conclusione ravvicinata ma il portiere granata chiude senza timore la saracinesca. Voto: 6

PAJAC: Dai suoi piedi nasce l’assist che vale il pareggio dei grifoni capitalizzato da Di Carmine. Come al solito qualche pecca in fase difensiva. Voto: 6,5 (’77 TERRANI: Entra e porta la sua gamba veloce. Voto: S.V.)

CERRI: Lotta come un leone in una lotta accesa contro Monaco ed il resto della difesa campana. Praticamente riesce a fare solo quello stretto com’è dalla morsa degli avversari. Conquista un rigore solare ma il direttore di gara dice no, e anzi lo ammonisce per simulazione. Voto: 6

DI CARMINE: Sigla la sua rete numero 21 e porta in parità la partita. Quando vede un pallone si avventa come può e riesce a segnare poi però per lui pochi palloni giocabili e qualche errore. Voto: 6,5

BREDA: Non è tanto comprensibile come una squadra come la sua possa fare una rincorsa bellissima e poi languire quando il gioco si fa duro ed i suoi dovrebbero cominciare a lottare sul serio. Il Perugia resta all’ultimo posto del treno play-off ma per fare davvero bene ci vorrebbe una marcia in più che i biancorossi faticano ad avere. C’è da lavorare ma ormai il tempo stringe. Voto: 5,5