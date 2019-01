Serie B - Le pagelle del Grifo: brutto esordio per Sadiq, vola Mazzocchi

GABRIEL: Torna dopo la sosta con spiriti rinnovato e si fa perdonare qualche errore del passato con delle uscite davvero interessanti. VOTO: 6,5

MAZZOCCHI: Uno Dei migliori per i padroni di casa. Dalla sua parte nascono le occasioni più interessanti. Nel finale scalda i guantoni ad Andrenacci con una grandissima conclusione. Molto propositivo ed in crescita. VOTO: 6,5

GYOMBER: Nel primo tempo fa il suo senza grandissime sbavatura. Nella ripresa prova a serrare le fila ma è troppo tardi perché il Brescia colpisce a morte. VOTO: 6

EL YAMIQ: E ‘abbastanza attento ma probabilmente non molto nel vantaggio degli avversari. Prova anche ad uscire palla al piede andando in avanti. Nel finale si perde Donnarumma che chiude la contesa. La sosta non gli ha giovato. VOTO: 5,5

NGAWA: Tra quelli del suo reparto è quello che soffre più di tutto. Bisoli se lo mangia come vuole. 45 minuti di sofferenza poi Nesta lo toglie dal campo. VOTO: 5 (‘46’ FELICIOLI: Non ci siamo davvero accorti che sia entrato. Poche iniziative e le forze fresche che doveva portare sono mancate. Voto: 5)

DRAGOMIR: Ha notevoli qualità ma soffre la continuità. Qualche bel guizzo ma non che durti per tutta la partita. Qualche errore di troppo. VOTO: 5,5 (’75 FALZERANO: troppi pochi minuti per essere giudicato. S.V.)

BIANCO: La sua esperienza in mezzo al campo serviva come il pane. Peccato che invece non riesca mai ad arginare le giocate del Brescia come dovrebbe. Troppo spazio a Bisoli & co e la frittata è servita. VOTO: 5.5

KINGSLEY: Corre come un dannato per tutta la gara cercando sempre il fondo per servire palloni interessanti agli avanti. Soprattutto nella ripresa le occasioni più belle arrivano dalla sua parte. Si divora anche una rete a porta sguarnita. E’comunque un motore nel cuore del Grifo. VOTO: 6

VERRE: E’l’unico dei suoi che prova a calciare verso la porta avversaria. Bellissime le idee ma altrettanto buona la mira. Lavora quasi per due con il suo indiscutibile estro. VOTO:6

SADIQ: Ha qualche buon movimento da attaccante vero ma la porta rimane un vero miraggio. I pochi tiri che effettua verso lo specchio vanno tutti oltre. Da rivedere. Magari quando avrà ritrovato un po’ di smalto e ritmo partita. VOTO: 5,5

VIDO: Chi l’ha visto? Praticamente mai in partita tanto da non finire mai nel taccuino. Sarà stata l’emozione per essere sorvegliato speciale dal ct azzurro Mancini. Deve però riprendersi da questo profondo periodo di apatia. VOTO: 5 (’75 HAN: entra e non incide per nulla. Il ritorno dalla Coppa d’Asia non gli giova per nulla. S.V.)

NESTA: La squadra perde ma dimostra comunque carattere e voglia di non arrendersi. Decisamente una buona cosa ma non basta per portare a casa le partire. Servono probabilmente innesti di peso e qualcuno davanti che riesca a metterla dentro. VOTO: 6