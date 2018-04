Serie B- La corsa del Perugia si ferma ad Avellino

Il Perugia è pronto per affrontare l'Avellino, reduce dal cambio in panchina. Sulla panchina del Lupi, infatti, è stato esonerato Novellino e al suo posto è arrivato Foscarini. Un avvicendamento del quale mister Breda ha un certo timore. "Lo conosco molto bene ma non so come schiererà la sqaudra e soprattutto che schemi useranno sui calci piazzati" ha detto il tecnico perugino che proprio per queste ragioni ha raccomandato ai suoi di tenere i piedi ben piantati a terra per affrontare la formazione irpina.

Sarà dunque una gara molto tosto quella che andrà in scena tra poco e che potrebbe portare i biancorossi quasi in paradiso. La classifica, infatti, complici anche gli ultimi risultati dice che il Perugia è ad un passo dalle primissime posizioni ed una vittoria stasera sarebbe fondamentale per la rincorsa al vertice.

Per quanto riguarda la formazione Breda dovrà rinunciare a Bandinelli, Pajac e Gonzalez fermi per problemi fisici mentre tutti gli altri sono abili e arruolabili. In difesa agiranno ancora Volta, Del Prete e Magnani mentre a centrocampo spazio per Mustacchio, Kouan, Bianco, Gustafson e Germoni. Novità dunque in mediana dove torna titolare Kouan. In attacco nessun dubbio con la coppia, ormai collaudata, Cerri - Di Carmine con Diamanti pronto ad entrare in corsa.

Queste le formazioni ufficiali:

AVELLINO: Lezzerini, Pecorini, Ngawa, Migliorini, Falasco, Molino, De Risto, Di Tacchio, D'Angelo, Castaldo, Asencio. A disposizione: Ardemagni, Casadei, Laverone, Marchizza, Morero, Moretti, Morosini, Pozzi, Vajushi, Wilmots. All: Claudio Foscarini

PERUGIA: Laeli, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco, Kouan, Germoni, Di Carmine, Cerri. A disposizione: Belmonte, Bonaiuto, Colombatto, Dellafiore, Diamanti, Nocchi, Santopadre, Terrani,Zanon. All: Roberto Breda

ARBITRO: sig. Marco Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Intaglata di Siracusa - Formato di Benevento

AIV UOMO: Di Tullio di Bari

1'pt: partiti !

6'pt: TRAVERSA AVELLINO! Bellissima occasione per gli irpini che scappano in avanti e provano la conclusione con Castaldo che manda la palla sulla traversa. Mischia e poi la sfera viene allontanata

10'pt: partita abbastanza difficoltosa per il Grifo che cerca i varchi subito chiusi dalla difesa di casa

16'pt: Avellino ancora avanti e pericolosissimo! Cross dalla destra, sfera che arriva a D'Angelo che in girata, con Leali a terra, mette di pochissimo fuori. Altra bellissima occasione per l'Avellino

20'pt: irpini sempre in avanti con la retroguardia del Perugia che cerca di chiudere al meglio

25'pt: RETE DELL'AVELLINO! CASTALDO. Pennellata di Falasco e grande rete di Castaldo che brucia la difesa e mette dentro bruciando la marcatura di Del Prete

​28'pt: ammonito Kouan, stasera molto nervoso

32'pt: ammonito anche D Carmine

35'pt: girata volante di Cerri, palla in area con Mustacchio che si lamenta per una trattenuta. Tutto ok per il direttore di gara

36'pt: Gustafson dal mondo mete in mezzo dal fondo, Di Carmine di un soffio si fa anticipare dalla difesa di casa

42'pt: DOPPIA OCCASIONE AVELLINO!!! Prima ci prova Castaldo con un colpo di testa fulminante a due passi dalla porta. Si oppone Leali che non trattiene , sulla sfera si avventa D'Angelo che trova ancora Leali

45'pt:finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri due minuti

46'pt: palla gol Perugia. Sponda di Cerri per Mustacchio che di un soffio non arriva sul palo opposto

45+2'pt: finisce qui con la squadra di casa in avanti molto carica e determinata. Qualche difficoltà per il Grifo che fa fatica a trovare i varchi giusti

1'st: si riparte. Stessi 11 per parte del primo tempo

4'st: primo cambio per il Grifo. Esce Koua ed entra Diamanti

7'st: problemi per D'Angelo che chiede il cambio. Foscarini dalla panchina cerca di pescare il cambio giusto

9'st: cambio per gli irpini. Esce D'Angelo per Laverone

12'st: RADDOPPIO AVELLINO! CASTALDO. Doppio passo di Molina, palla in mezzo, recupera Germani di testa che rimette la sfera sui piedi del bomber irpino che mette dentro

15'st: altra sostituzione forzata per l'Avellino. Si infortuna Falasco ed entra Marchizza

19'st: cambia anche Breda. Esce Mustacchio per Bonaiuto

19'st: ammonito Bianco. Già diffidato salterà la prossima gara contro il Venezia

23'st: Breda corre ai ripari. Via Germoni per Terrani

30'st: continua a spingere forte l'Avellino. Batti e ribatti e per ultimo dal limite dell'area ci prova Molina. Palla fuori

35'st: male davvero il Perugia che non sembra avere trame di gioco efficaci. Palla in avanti a cercare gli attaccanti che non hanno sbocchi

38'st: al limite dell'area Cerri riceve di petto, Gustafson da fuori rimette per Di Carmine che brucia tutto. Angolo

40'st: ancora Avellino in avanti. Rasoterra velenoso di Molina, fuori di un soffio

45'st: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 7 minuti

47'st: cambio Avellino. Esce Molina per Vajushi

52'st: finisce qui. Gara brutta per il Perugia che soffre contro un Avellino molto cattivo e determinatao. I grifoni non trovano il bandolo della matassa, sbagliano tantissimo e si interrompe così la striscia positiva dei grifoni che devono, al momento, rinunciare al quarto posto