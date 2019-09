Serie B, la 3M Perugia Volley a caccia della "A": tutti i nuovi acquisti per coach Gobbini

con il neotecnico Marco Gobbini, e sarà ancora protagonista nel campionato nazionale di serie B1 girone C. La squadra conferma alcune giocatrici (le centrali Nana e Pero, il laterale Zirotti e il libero Mastroforti), e presenta invece nuovi acquisti (i nuovi palleggiatori, Miriana Manig e Flavia Volpi, un centrale, Domiziana Mazzoni, tre laterali, Joelle M’Bra, Giorgia Silotto e Nicole Sasso, due opposti, Elisa Mezzasoma e Valentina Torrisi e un libero, Beatrice Rota).

La dirigenza, che secondo il coach Gobbini, in sede di mercato ha fatto un ottimo lavoro, spiega che questa è una squadra che punta in alto e che è contraddistinta da sacrificio, passione e amore per questo sport. Il presidente, Renzo Mastroforti, ha mostrato orgoglio per empatia dimostrata dagli enti pubblici nei confronti del valore sociale della pallavolo, ma auspica comunque che ci possa essere in alcuni casi una maggiore collaborazione per quanto riguardai bandi per la gestione degli impianti e la manutenzione delle palestre.

Fondamentale per questa nuova stagione è anche la collaborazione tra Marco Gobbini e Mirka Francia, che va ad arricchire ulteriormente lo staff composto da Marco Ferraro, in qualità di preparatore atletico, Riccardo Terrenzi nel ruolo di scout e Laura Rosi come fisioterapista. L’assessore Clara Pastorelli ha sottolineato l’amore per lo sport trasmesso dalla squadra e da questa società a cui riconosce un giusto approccio allo sport e una grande attenzione alla crescita. Caratteristiche importanti se si considera l’eredità rappresentata dalla storia della pallavolo perugina. La dirigenza, l’amministrazione comunale e tutto lo staff auspicano che questo entusiasmo e tutto il lavoro possano davvero far crescere la società e la squadra perugina.

