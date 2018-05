Serie B -L'Empoli festeggia la serie A, il Perugia perde e pensa ai play-off

Ultima giornata di campionato per il Grifo che tra poco scenderà in campo per affrontare l'Empoli, neo promossa in serie A. Una gara che non avrà nulla da aggiungere alla posizione in classifica del Perugia ma che sarà fondamentale soprattutto per mister Nesta arrivato a sorpresa questa settimana. Soprattutto il match servirà per vedere cosa abbia apportato il nuovo tecnico alla squadra in termini di carattere e freschezza, così come aveva auspicato il patron Santopadre. Vedremo dunque se arriverà la scossa tanto cercata prima dei play-off.

Allo stadio "Castellani" sarà anche una vera e propria sfida tra bomber. Da una parte Cerri e Di Carmine e dall'altra Caputo e Donnarumma, 4 veri e propri castigatori d'area di rigore. L'Empoli però farà di tutto per festeggiare la promozione con un'altra vittoria casalinga e mantenere l'imbattibilità. Mister Andreazzoli ha, infatti, dichiarato:"Nesta ha detto che farà di tutto per portare a casa la vittoria ma noi siamo pronti e staremo molto attenti al Perugia".

Per quanto riguarda la formazione Bianco e Del Prete tornano a completa disposizione mentre non ci saranno, ormai è noto che la loro stagione sia terminata, Mustacchio, Bandinelli e Dellafiore. Non sarà rischiato Diamanti in quanto diffidato per giocare la sua carta al meglio durante i play-off. Difesa a tre dunque con Volta, Belmonte,Magnani , a centrocampo spazio a Zanon, COlombatto, Bianco, Bonaiuto e Pajac. In avanti ovviamente ci sarà la super coppa Cerri e Di Carmine.

Queste le formazioni ufficiali:

EMPOLI:Terracciano, Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual, Bonaccer, Castagnetti, Krunic, Zajac, Donnarumma, Caputo. A disposizione: Giacomel, Gabriel, Brighi, Più, Luperto, Traore, Mchedlize, Polvani, Lolli, Ninkovic, Untersee, Imperiale. All: Aurelio Andreazzoli

PERUGIA: Leali, Volta, Belmonte, Magnani, Zanon, Bainco, Colombatto, Pajac, Bonaiuto, Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Gonzalez, Gustafson, Achy, Ranocchia, Del Prete, Diamanti, Terrani, Kouan, Germoni. All: Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Martinelli di Roma 2

ASSISTENTI: Bellutti di Trento - De Troia di Termoli

IV UOMO: Rossetti di Ancona

Grande festa alla stadio tutto pronto a festeggiare la promozione della squadra.

1'pt : partiti!!!

2'pt: PERUGIA IN AVANTI!!! DI CARMINE. Mischia in area, palla respinta dall'estremo di casa, sulla ribattuta va il bomber perugino che sigla la sua rete n.23

9'pt: l Empoli prova ad andare in avanti: Caputo non controlla da ottima posizione

12'pt: Occasione Empoli!!! Caputo non controlla ancora la palla e manda all'aria una buonissima occasione

14'pt: ancora Empoli con il colpo di testa di Lorenzo!!! Angolo battuto da Pasqual con la palla che termina di poco fuori

21'pt: Tiro di Zajc dopo il rasoterra di Pasqual. Respinge Leaìli con i pugni

23'pt: insiste il Grifo con Pajac che da posizione defilata concluce e si fa respingere da Terracciano

33'pt: TRAVERSA DI PASQUAL!!Tiro a giro che colpisce la traversa

35'pt: ancora Pajac. He prova ad insistere con un tiro che termina di poco fuori

38'pt: super pericolosol 'Empoli con Leali Che perde la palla stile mister saponetta , Donnarumma controlla e tira con il sinistro che va sopra la traversa

39'pt: rete annullata ai padroni di casa viziata da un colpo di mano

43'pt: PAREGGIO DELL'EMPOLI. PASQUAL!! Cross che finisce in rete con un tiro cross

45'pt: finito il primo tempo. Si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finisce qui la gara con il Grifo prima in vantaggio, poi forcine dei padroni di casa è partita che torna in parità

1'st: si riprende! Stessi 11 per parte del primo tempo

4'st: Empoli prova subito l'imbucata. Donnarumma, colpo di testa di pochissimo

9'st: Il Grifo non è domo e insiste ancora. Triangolazione perfetta di Cerri che serve Di Carmine che si gira e tifa. Terraccione ci arriva ma non trattiene con la palla che si stampa sul palo

18'st: EMPOLI IN RETE! DONNARUMMA. Azione di Caputo, rimpallo per il bomber toscano che mete un piatto in rete

24'st: cambio nelle fila dell'Empoli. Esce Krunic ed entra l'ex biancorosso Brighi

32'st: cambio Grifo: finisce la gara di Zanon per Terrani

36'st: sostituzione Empoli: esce Zajc per per Polvani

37'st: Nesta cambia ancora: esce Bianco per Kouan

43'st: cambio Empoli: esce tra l'evasione dello stadio Pasqual ed entra Imperiale

45'st: assalto Grifo con Colombatto che prova la diagonale: fuori di poco

45'st: finito il tempo regolamentare, si giocherà per altri 4 minuti

45+4'st: finisce qui con la grande festa dell'Empoli che festeggia al meglio la serieA. Il Grifo combatte ma non basta e deve arrendersi alla formazione dicasa