Serie B - Kouan e Vido scaldano il Curi: Foggia battuto 3-0

Penultimo turno del girone di andata per il Grifo che tra poco affronterà il Foggia reduce dalla sconfitta subita contro la Salernitana. Una gara che entrambe le formazioni vogliono vincere per ridare fiato alla classifica. Il Grifo, dopo tre pareggi vuole tornare prontamente alla vittoria. Così come ha confessato Nesta alla vigilia. "Ci servono tre punti per valorizzare quanto abbiamo raccolto nelle ultime settimane altrimenti diventa tutto negativo".

Di certo il rocambolosco pareggio rimediato domenica scorso contro il Cittadella ha lasciato un po' di amaro in bocca che la formazione umbra vuole subito cancellare. "Affrontiamo una squadra in forma e con un buon organico che arriva anche dal cambio di allenatore e che per questo è molto motivata. Noi però non possiamo lasciarci spaventare. Dobbiamo solo vincere per dare importanza al nostro cammino"ha commentato ancora Nesta.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico perugino dovrà fare a meno di Ngawa per un problema fisico. Per il resto qualche cambio con Han che partita titolare insieme a Kouan. Per il resto Vido si accomoderà in panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, El Yamiq, Falasco, Gyomber, Kingsley, Verre, Bianco, Kouan, Melchiorri, Ha. A disposizione: Leali, Bordin, Bianchimano, Cremonesi, Dragomir, Felicioni, Moscati, Mustacchio Perilli, Sgarbi, ranocchia, Vido. All: Alessandro Nesta

FOGGIA: Bizzari, Zambelli, Tonucci, Ranieri, Laiocono, Rubin, Agnelli, Busellato, Galano, Cicerelli, Gori. A disposizione: Arena, Boldor, Carraro, Cavallini, Chiaretti, Iemmello, Mazzeo, Kragl, Noppert, Rame, Sarri. All: Pasquale Padalino

ARBITRO: Sig. Abbattista di Molfetta

ASSISTENTI: Formato - Grossi

IV UOMO: Massimi j

clima molto freddo al Curi con il pubblico che stasera non è particolarmente numeroso. Da segnalare circa 200 tifosi ospiti sistemati nel settore dedicato in curva sud.

Parte l'inno del Perugia con i tifosi che in curva nord innalzano le sciarpe mentre le squadre stanno scendendo in campo accompagnate dai bambini della scuola calcio. Molti i fumogeni intanto accesi nel settore ospiti

1'pt: si parte!!! Inizia Perugia - Foggia.

2'pt: primi sussulti per entrambe le formazioni. Si comincia molto forte qui al Curi

5'pt: i pugliesi provano ad andare subito in avanti ma Falasco mettete fuori causa la sfera

8'pt: corner per i biancorossi o si. Palla che spiove in area con Han che fallisce il colpo di testa sul secondo palo mandando fuori

10'pt: mischia in area e cross di Kouan. Entrambe le squadre protestano per un fallo ma per direttore di gara si può proseguire

12'pt RETE DEL PERUGIA!!! KOUAN . Ripartenza del Grifo con Kingsley che apre per il compagno che dal vertice dell'area mette la palla nel sacco. Perugia in vantaggio sul Foggia

15'pt: prova ad insistere il Perugia con Verre che prova il tiro dalla distanza in piena corsa. Ottima l'intenzione meno la mira con palla che vola alta sopra la traversa

19'pt: primo cartellino giallo della gara: lo becca Verre

21'pt: punizione interessante per il Foggia quasi dal limite dell'area. Si incarica del tiro Galano, la palla spiove in area ma è attento Gabriel

27'pt: RADDOPPIO DEL PERUGIA!!! KOUAN. Ripartenza dei padroni di casa con Kingsley che serve il compagno che insacca in rete sotto gli occhi di uno sbigottito Bizzarri

31'pt: angolo per il Grifo, palla in mischia con El Yamiq che fallisce l'aggancio di testa

34'pt: fa molta fatica la squadra avversaria a trovare il bandolo della matassa dopo il raddoppiomperugino Poche idee e anche non molto concrete per la formazione pugliese

38'pt: alza ancora il pressing la formazione di casa con una bella zione offensiva. Tocca per ultimo Kingsley che manda alto oltre lo specchio

40'pt: si fa male Melchiorri che viene accompagnato fuori dai compagni. Cambio obbligatorio per Nesta che richiama Vido dalla panchina

41'pt: arriva il cambio ufficiale: entra Vido per Melchiorri

45'pt: finito il tempo regolamentare: vengono assegnati 3 minuti di recupero

45+1'pt Grifo momentaneamente in 10 con Vido fuori per farsi curare dallo staff medico

45+2'pt: MIRACOLO DI GABRIEL! Cross al centro per Gori che conclude di testa. Il portiere salva tutto

45'+3'pt: OCCASIONE GRIFO!! CI prova prima Han due passi dalla porta, Verre perde la presa e Bizzarri sulle varie ribattute fa gli straordinari

45+3' pt: finisce qui la prima parte della gara con i biancorossi meritatamente in vantaggio

1'st: si riprende, stessi 11 per parte del primo tempo. Rumoreggiano intanto i tifosi ospiti in direzione della propria squadra

4'st: giallo per il Grifo: lo prende Gyomber

6'st: prova a serrare le fila il Foggia e rendersi pericoloso ma la retroguardia perugina è molto attenta in questa fase

9'st: atterra Kingsley per uno scontro. Staff medico in campo

10'st: può rientrare il giocatore

12'st: cambio per il Foggia: esce Cicirelli per Chiaretti

15'st: i biancorossi gestiscono con piglio il risultato contro un avversario che non s a rendersi mai troppo pericoloso

18'st: giallo per i foggiani: lo becca Chiaretti

21'st: punizione dalla trequarti per i satanelli, palla in area che colpita di testa finisce alta sopra la traversa

22'st: cambio per il Perugia: esce Han per Cremonesi

23'st: cambio anche per gli ospiti: entra in campo l'ex Fabio Mazzeo per Gori

26'st: ci riprova il Perugia stavolta con Vido che riparte in velocità, si libera della marcatura arriva in area ma spara un diagonale fuori misura che non inquadra lo specchio della porta

28'st: si scalda la gara: ammonito anche Agnelli

29'st: cambio ancora per rossoneri: esce Rubin per Kragl

30'st: giurata di Mazzeo in area, la palla esce oltre il sette

34'st: i padroni di casa provano la sortita con Vido che parte veloce verso l'area, serve l'accorente Verre perdendo il tempo per il tiro. Palla ancora a Vido che manda fuori a due passi. Bella chance fallita dal grifone

35'st: continuo botta e risposta con Mazzeo che fa la sponda per Galano, conclusione che va fuori di poco

37'st: a due passi dalla linea Bizzari neutralizza un tiro di Kouan

39'st: piccola scaramuccia tra Mazzocchi e Kragl: il direttore assegna ad entrambi un cartellino giallo

41'st: la gara si avvia alla fine con il Perugia che gestisce il risultato è il Foggia che si innervosisce perché non riesce a costruire azioni degne di nota

43'st: conclusione di Verre fuori misura

45'st : cambio Perugia: esce Verre tra gli applausi per Mustacchio

45'st: vengono assegnati 5 minuti di recupero

45+4'st: RETE DEL PERUGIA!!! VIDO

45+5'st: finisce qui la gara con Il Perugia che gioca molto bene, segna e non sbaglia un colpo riportando una netta vittoria contro il Foggia. Ed era proprio questo l'obiettivo del tecnico alla vigilia: fare bene per dare valore agli ultimi 3 pareggi consecutivi. E allora adesso ultimo impegno dell'anno contro la Cremonese