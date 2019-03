Serie B - Il Perugia si conferma vincente fuori casa: battuto il Padova 1-0

Dopo la sconfitta contro il Verona il Perugia torna a vincere. E lo fa contro la formazione di mister Bisoli vincendo il match per 1- 0-. Autore della rete vittoria è il coreano Han nel primo tempo. Il Padova prova a reagire ma senza grande successo. Il Perugia invece insiste e arrivano altre belle occasioni. Han colpisce la traversa, Verre tira una sassata clamorosa e Sadiq gira di testa.

Il Perugia inizia a soffrire ma la vittoria è bella anche per questo e la squadra di Nesta si conferma davvero tosta in trasferta dove mette a segno, con quella odierna, ben 4 vittorie consecutive. Un Grifo dunque formato trasferta che adesso deve iniziare necessariamente a trovare la conitnuità e fare sul serio anche al Curi.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico perugino ha fatto a meno ancora di Melchiorri ed El Yamiq fermi per problemi fisici mentre torna Sadiq dopo aver scontato il turno di squalifica. 11 titolare dunque con Gabriel tra i pali, Rosi, Gyomber, Sgarbi e Mazzocchi in difesa, Flazerano, Carraro e Dragomir a centrocampo e con Verre alle spalle della coppia offensiva composta da Han e Sadiq. Panchina dunque ancora per Vido che sembra avere ancora un periodo di appannamento.

LA CRONACA:

Queste le formazioni ufficiali:

PADOVA: Minelli, Andelkovic, Morganella, Longhi, Ravanelli, Cappelletti, Lollo, Calvano, Braye, Bonazzoli, Cocco. A disposizione: Merelli, Madonna, Ceccaroni, Capelli, Zambataro, Trevisan, Cherubin, Serena, Mercandella, Clemenza, Mazzocco, Capello. All: Pierpaolo Bisoli

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Sgarbi, Mazzocchi, Gyomber, Dragomir, Verre, Carraro, Falzerano, Sadiq, Han. A disposizione: Perilli, Bizzarri, Falasco, Cremonesi, Felicioli, Kingsley, Kouan, Moscati, Ranocchia, Bordin, Bianco, Vido. All. Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta

ASSISTENTI: Sechi - Affatato

IV UOMO: Guccini

1'pt: partiti! E'iniziata Padova - Perugia

3'pt: inizia con più determinazione la squadra di casa anche se il Perugia prova ad affondare ma non ci sono spazi liberi

6'pt: Gyomner chiude su Bonazzoli che trova lo spazio per partire dopo un errore della mediana biancorossa

8'pt: OCCASIONE PERUGIA!! Sadiq serve una palla al bacio per l'accorrente Verre che a due passi dalla porta manda fuori il colpo di testa

13'pt. gara confusa per entrambe le formazioni in tutte le fasi della gara

16'pt: Baraye prova a mettere un pallone ottimo in area per i compagni ma Gyomber chiude tutto

18'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!!! HAN!!Il coreano a porat spalancata approfitta di un rimpallo di Minelli e insacca in rete

21'pt: primo giallo della gara: è per Gyomber

22'pt: OCCASIONE PADOVA!! Punizione da ottima posizione per il Padova con Baraye che si incarica del tiro, testa di Longhi e sfera che termina di pochissimo oltre la traversa

24'pt: i padroni di casa provano a cercare il pareggio cercando la porta custodita da Gabriel

30'pt: ERRORE CLAMOROSO DI SADIQ!!! Serpentina di Han in area che si porta fin dentro l'area piccola doce c'è Sadiq che incredibilmente manda alle stelle

32'pt: Ammonito Baraye

35'pt: si abbassano molto i ritmi di entrambe le squadre in campo

40'pt: fiammata del Padova in area perugina con un continuo battie ribatti in area. Proteste forte dei padroni di casa per un tocco di mano di Dragomir. Tutto regolare e si prosegue

45'pt: vengono concessi due minuti di extra time

47+2'pt: finisce qui la prima parte della gara con il vantaggio del Perugia che capitalizza una buona occasione e passa avanti. Prova a reagire il Padfova pur senza successo

46'st: si riprende. Per il Padova esce Calvano per Marcandella. Il Perugia sostituisce Falzerano con Kinglsey e Falasco per Rosi

48'st: Ammonito Falasco. Il giocatore già in diffida salterà la prossima gara contro il Livorno

49'pt: TRAVERSA GRIFO!!! prova a chiudere la partita il Perugia. Han in area spara, e complice la deviazione di Ravanelli, la palla trova la traversa

54'st: ancora Kinglsey che serve benissimo Han, doppio passo del nordcoreano che viene fermato da Ravanelli che mette in angolo

56'st: CONCLUSIONE DI VERRE!! Di destro lascia partire una grandissima sassata che si spegne di poco alta

57'st: cartellino giallo per Carraro

61'st: ammonito anche Sgarbi

65'st: PADOVA VICINO AL PAREGGIO!!! Angolo per i locali, palla in mezzo e tocco di Ravanelli che manda fuori di un soffio

73'st: giallo anche per Morganella

74'st: cambio per la formazione di Bisoli: esce Cocco per Capello

80'st: cambia ancora il Padova: esce Bonazzoli per Clemenza

82'st: prova a concludere Sadiq, colpo di testa con la palla che va oltre la traversa

85'st: cambio per il Grifo: esce Han per Kouan

86'st: altro ammonito del match: è il neo entrato Kouan

90'st: finito il tempo regolamentare. Vengono assegnati 4 minuti di recupero

90+4'st: finisce qui la partita con il Perugia che batte il Padova per 1-0 grazie alla rete di Han nel primo tempo. Gara abbastanza avara di emozioni ma che conferma la formazione di Nesta salda in piena zona play-off. Quarta vittoria di fila per il Grifo in trasferta che si conferma una buona formazione lontano da casa. Vittoria sofferta ,a comunque meritata per i biancorossi. Adesso una settimana di pausa, causa impegni della Nzionale, e poi via sotto a lavorare per affrontare il Livorno