Serie B- Il Perugia riprende a volare: Carpi battuto 2-1

Cinque giorni per decidere cosa fare di questo finale di stagione per i biancorossi. E si inicia stasera contro il Carpi di mister Calabro, una formazione tosta che in casa concede pochissimo e che in casa non perde dall'ottobre scorso. Un vero e proprio osso duro per i grifoni chiamati , all'opposto, a fare punti, dopo il magro bottino delle ultime due gare.

La sfida del "Cabassi" conterà dunque tantissimo per la formazione di mister Breda perchè potrebbe voler dire tentare ancora la promozione diretta o agganciare saldamente un posto nei play-off. Insomma bisognerà per i biancorossi riprendere la corsa senza ripensamenti.

CARPI: Colombi, Sabbione, Capela, Poli, Calapai, Verna, Pasciutti, Mbaye, Pachonick, Jelenic, Melchiorri, . A disposizione: Bittante, Brosco, Concas, Di Chiara, Garritano, Glorico, Hraiech, ligi, Malcore, Palumbo, Saric, Serraiocco. All: Antonio Calabro

PERUGIA: Leali, Volta, Del Prete, Belmonte, Mustacchio, Guastafson, Bianco, Bonaiuto, Terrani, Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Colombatto, Dellafiore, Diamanti, Germoni, Kouan, Zanon. All: Roberto Breda

ARBITRO:Sig.Antonio Di Martino di Teramo

ASSISTENTI: Soricaro di Barletta - Opromolla di Salerno

IV UOMO: Andreini di Forlì

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Tra poco si parte

1'pt: fischio iniziale. Si parte!!!

5'pt: in campo succede poco. Gara molto equilibrata

8'pt: cross di Mustacchio: sul fondo

10t: Cerri prova la sforbiciata: alta

15'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO! DI CARMINE . Passaggio di Bonaiuto dal limite, Di Carminesi gira in un fazzoletto e spara in rete

20'pt: super occasione Carpi. Uscita di Leali imprecisa, il pallone va a Sabbione che calcia fuori a porta sguarnita

21'pt: destro di Guastafson. conclusione da buona posizione, pallone che si alza e esce a lato

29'pt: primo giallo della gara: ammonito Bianco

31'pt: Ammonito Sabbione: fallo su Bianco

36'pt: OCCASIONISSIMA CARPI!!! Punizione per i padroni di casa, missile dal limite dell'area , batte Jelenic sopra la barriera: legno!!!

40'pt: spinge forte il Carpi, il aperugia risponde egregiamente

45'pt: finite il tempo regolamentare. Il Grifo chiude sul vantaggio

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

2'st: Perugia in avanti. Destro di Di Carmine che non crea patemi a Colombi

5'st: grande azione del Carpi. Calamai mette in mezzo, Sabbione non aggancia e la palla va fuori

9'st: altra chance per il Carpi. Melchiorri supera Bainco, va in area, conclusione, esterno della rete

10'st: primo cambio Carpi. Esce Calapai per Concas

11'st: sostituzione Perugia. Gara finita per Bianco, entra Colombatto

14'st: RADOOPIO PERUGIA!! GUSTAFSON. Ripartenza di Bonaiuto che serve lo svedese sulla corsa, conclusione imparabile

20'st: cambio Grifo: esce Del Prete per Dellafiore

23'st: insiste il Grifo. Punizione, Di Carmine a due passi dalla porta prova a mettere in mezzo, in corsa Cerri. Fuori

30'st: si lotta tantissimo in campo.il Grifo non molla un centimetro

36'st: cambio Grifo. Esce Bonaiuto per Kouan

42!st: IL CARPI ACCROCIA LE DISTANZE! CONCAS! Cross di Garritamo e incoranta vincete dell'attaccante emiliano

45'pt: vengono assegnati 5 minuti di recupero

45+5'st: finisce qui. Grande vittoria del Grifo che consolida la sua posizione nei play-off