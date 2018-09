Serie B - Il Perugia chiude con un pari: ma che fatica

A Cosenza il Perugia esce con un pari che servirà soprattutto a tirare su di morale i grifoni. Il risultato finale è di 1-1, con Kingsley che risponde a Maniero. Male nel primo tempo e poi qualcosa si intravede nelle ripresa, ma di certo la squadra ha ancora tanto da lavorare

La cronaca della partita

Le squadrea stanno facendo il loro ingresso in campo con Nesta che viene accolto tra gli appalusi di tutto lo stadio. Direttori di gara, assistenti e squadre hanno il lutto al braccio per la scomparsa di Agnolin.

1'pt: partiti!

3'pt: Bianco a terra per uno scontro con Garritano. Entra lo staff sanitario. Bianco esce zoppiccante per le cure del caso. Vedremo se potrà tprnare in campo

4'pt: Bianco torna in campo. Sospiro di sollievo per Nesta

8'pt: punizione per il Perugia. Si incarica del tiro Moscati ma la traiettoria della sfera non impensierisce Saracco

10'pt: Bianco consegna un pallone in mezzo all'area per Vido che spizza di testa ma manda altissimo sopra il legno

12'pt: RETE DEL COSENZA! MANIERO. Tutino dalla destra serve per Garritano che si inserisce, pallone per Maniero sul secondo palo che non fa altro che insaccare

15'pt. insiste il Cosenza con Maniero che davanti alla porta si fa chiudere la sfera in angolo da Gyomber

17'pt: i padroni di casa, forti del gol del vantaggio, spingono forte costringendo il Grifo a difendersi

25'pt: i biancorossi fanno fatica a reagire dopo il gol, nel senso che sembra difficile per la squadra perugina costruire azioni importanti per impensierire i calabresi

30'pt: emorragia al naso per Vido che deve uscire dal campo

33'pt: Vido rientra senza problemi

36'pt: ammonito Bianco per fallo su Tutino che si guadagna una bella punzione

37'pt: punizione dai 30 metri per il Cosenza. Batte Garritano, palla in mezzo per Maniero che di testa manda fuori

37'pt: Vido ancora fuori per il problema al naso

40'pt: Gyomber perde incredibilemente palla e regala angolo ai locali

42'pt: TRAVERSA DI MELCHIORRI. Perugia vicinissimo al pareggio con il tiro sinistro a girare dell'attaccante perugino. Primo guizzo dei grifoni

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finisce qui la prima parte della gara con il vantaggio dei padroni di casa. Troppo lento il Perugia nella reazione e nei movimenti di tutta la partita. Servirà una forte scossa nella ripresa

1'st: Si riprende. Il Cosenza schiera gli stessi 11 , mister Nesta effettua un cambio. Entrerà Kingsley per Moscati

6'st: il Grifo prova a spingere in avanti mettendo pressione nella metà campo avversaria

6'st: assist di Corsi per Maniero che prende in area la palla, si gira e prova la conclusione. Centrale e facile preda di Gabriel

7'st: espulso Nesta per proteste in occasione di un fallo non asegnato su Kingsley

10'st: corner per il Perugia. Sulla bandierina va Kingsley, conclusione su Saracco che pasticcia e blocca in due tempi

16'st: Primo cambio per il Cosenza. Esce Maniero per Perez

16'st: tiro dalla distanza per Verre. Fuori

20'st: Non bene il Grifo che sbaglia tanto e non riesce a costruire azioni da gioco importanti

21'st: Cambio per il Grifo. Esce Mazzocchi per Terrani

23'st: cambio obbligato per il Cosenza. Deve uscire Capela per infortunio. Al suo posto enterà Tiritello

27'st: PAREGGIO DEL PERUGIA! KINGSLEY. Vido mette un pallone invitante in area ed il giovane grifone senza farselo dire due volte la mette dentro

32'st: ultimo cambio per il Cosenza. Entra Bruccini per Garritano

36'st: D'Orazio tenta un gran tiro dalla distanza sparato verso il sette. Gabriel smanaccia e mette fuori. Per il direttore di gara il portiere non tocca. Rimessa

40'st: terza sostituazione per il Perugia. Esce Bianco per Bordin

45'st: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 5 minuti

45+2'st: le squadre ci credono ed il Cosenza si porta avanti con insistenza. Salva su Tutino El Yamiq

45+5'st: finisce qui la gara con un pareggio acchiappato per i capelli dalla formazione di Nesta che prima va sotto e poi riesce a segnare e portarsi via un punto. Non va comunque molto bene in casa Grifo, perchè la squadra a livello di prestazione non è+ eccelsa e fa ancora molta fatica a costruire importanti azioni da rete.

Queste le formazioni ufficiali:

COSENZA:Saracco, Corsi, Dermaku, Capela, Palmiero, Mungo, D'Orazio, Legittimo, Maniero, Garritano, Tutino. A disposizione: Cerofolini, Idda, Perez, Di Piazza, Tiritello, Baclet, Varone, Bruccini, Bearzotti, PascalI, Verna, Baez. All: Piero Braglia

PERUGIA: Gabriel, Felicioli, El Yamiq, Verre, Mazzocchi, Bianco, Vido, Melchiorri, Cremonesi, Moscati, Gyomber. A disposizione: Leali, Perilli, Mustacchio, Sgarbi, Kingsley, Ngawa, Bordin, Bianchimano, Dragomir, Falsco, Terrani, Kouan. All: Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Dionisi di L'Aquila

ASSISTENTI: Lombardi di Brescia - Soricaro di Barletta

IV UOMO: Pillitteri di Plaermo