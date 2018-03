Serie B - Il Perugia cala il poker. Batte il Foggia 2-0 e sigla la quarta vittoria consecutiva

E siamo a quattro di fila. Il Perugia abbatte il Foggia 2-0 (con il gol su rigore del nuovo acquisto Diamanti) e inanella la quarta vittoria di fila. I play off non sono più un miraggio,

La cronaca della partita minuto per minuto.

Clima bellissimo allo stadio Curi con le due curve piene e colorate. Intanto le squadre stanno scendendo in campo e tra poco via alla gara. Prima della gara le due formazioni osservano un minuto di silenzio per la scomparsi del capitano viola Davide Astori.

1'pt: E' tutto pronto al Curi. Comincia la gara

4'pt: Occasione per Di Carmine, Guarna si oppone ma c'è fuorigioco

5'pt: PROBLEMA PER MAGNANI. il difensore perugino è ancora a terra per una botta ricevuta in uno scontro di gioco. Entra lo staff medico perugino e accompagna fuori il giocatore

11'pt: Agnelli lancia Deli in profondità. Nulla di fatto per un fallo di mano. Grande equilibrio in campo fino a questo momento

13'pt: primo brivido della gara con il Foggia che va in avanti e conclude con un destro dal limite di Gerbo. C'è deviazione. Sarà angolo

15'pt: Grande conclusione di Nicastro!! Sinistro dal limite fuori di poco. Brividi per il Perugia

17'pt: Foggia sempre propositivo in queste prime battute della gara. Perugia che fatica un po' di più a costruire azioni pericolose

23'pt: angolo per il Foggia dopo la conclusione deviata di Kragl. Palla in mezzo ma la difesa perugina allontana senza problemi

30'pt: primo giallo della partita: è per Loiacono

34'pt: altra ammonizione per il Foggia: è per Gerbo

35'pt: calcio di punizione per il Perugia dalla trequarti. Sul pallone va Pajac, tiro in porta ma respinge Guarna

36'pt: primo giallo anche per il Grifo: Bandinelli

37'pt: match molto bloccato fino a questo momento

42'pt: Ci prova adesso il Perugia con una conclusione personale. Gran tiro che termina largo oltre l'incrocio dei pali

45'pt: si giocherà per altri due minuti

45+2'pt: finisce qui la prima parte della gara. Risultato fermo sullo 0-0 e piuttosto giusto per quello che si è visto in campo. Zero conclusioni interessanti per le due formazioni e adesso 15 minuti per pensare a come cambiare il corso della gara

1'st: Si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

3'st: Primo brivido della ripresa!! Mazzeo prova la conclusione in rovesciata! Fuori di poco

7'st: Foggia vicino al gol!! Colpo di testa di Loiacono, deviazione di Pajc e Leali costretto a salvare sulla linea

14'st: PERUGIA IN VANTAGGIO!! CERRI. Di Carmine serve il compagno di reparto, , destro deviato di Zambelli e nulla da fare per Guarna!!!

15'st: Ammonito Cerri

16'st: cambio per il Grifo. Esce Cerri per Diamanti

20'st: tiro insidioso di Kragl. Si oppone Leali e devia in angolo

21'st: cambio nel Foggia. Entra Duhamel per Zambelli e Scaglia per Nicastro che esce tra gli applausi del Curi

23'st: il neo entrato Duhamel fa subito la voce grossa. Sinistro che impegna severamente Leali

24'st: Altro cambio per il Perugia. Bianco non ce la fa, tocca a Colombatto

26'ST: RIGORE PER IL PERUGIA. Fallo di mano di Tonucci in area

27'st: PERUGIA 2 FOGGIA 0!! DIAMANTI!! Dal dischetto va il neo grifone che non sbaglia! Nessuna esultanza per lui ma lacrime per il capitano viola Astori

29'st: terza sostituzione per il Perugia: esce Bandinelli per Bonaiuto

30'st: altro giallo per il Foggia. E'per Agnelli (oggi 200 presenze per lui con la maglia del Foggia)

33'st: mister Sfroppa le prova tutte. Via Tonucci per Floriano

387'st: pericolo Scaglia!!! Il centrocampista prova un sinistro velenoso: alto!

39'st: ammonito Scaglia

42'st: possesso palla del Perugia con il Foggia che sembra aver tirato ormai i remi in barca

43'st: destro di Deli che termina sul fondo

44'st: PARATONA DI LEALI! Destro a giro di Mazzeo con il portiere perugino che si oppone

45'st: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 4 minuti

45'+3'st: Sinistro di Diamanti. Para Guarna

45'+4'st: finisce qui. Perugia batte Foggia 2-0 con le reti di Cerri e Diamanti. Il Grifo si salda ancora all'ultimo posto utile per i play-off con una gara ancora da recuperare.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Magnani, Dellafiore, Volta, Pajac, Gustafson, Bandinelli, Bianco, Mustacchio, Di Carmine, Cerri. A disp: Santopadre, Nocchi, Gonzalez, Belmonte, Del Prete, Germoni, Colombatto, Kouan, Diamanti, Bonaiuto, Terrani. All: Roberto Breda

FOGGIA: Guarna, Zambelli, Loiacono, Camporese, Tonucci, Kragl, Gerbo, Deli, Agnelli, Nicastro, Mazzeo. A disp: Agazzi, Beretta, Calabresi, Duhamel, Fedato, Figliomeni, Floriano, Martinelli, Nopper, Rame, Rubin, Scaglia, Tarolli. All: Giovanni Stroppa

ARBITRO: Sig. Luigi Pillitteri di Palermo

ASSISTENTI: Rossi di La Spezia - Mastrodinato di Molfetta

IV UOMO: La Penna di Roma 1