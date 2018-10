Serie B -Il Perugia affonda il Venezia: decide la rete di Melchiorri

Finalmente, nonostante la pioggia, torna il sereno al Curi perché il Grifo riesce a conquistare la vittoria contro un Venezia in crisi sempre più nera. Bella prova dei biancorossi che sfoggiano anche una bella prestazione.

La cronaca della partita

1'pt: partiti! Campo reso pesante dalla pioggia ma in perfette condizioni. Da notare le poche persone sugli spalti

2'pt: subito brivido per il Perugia con la chance che capita al Venezia da calcio d'angolo. Difesa perugina che lascia libero Zampano e conclusione che finisce di poco oltre lo specchio

7'pt: gioco fermo. A terra Modolo che sembra essersi fatto male dopo lo scontro con Vido. Entra lo staff tecnico.

9'pt: primo corner per il Perugia dopo la forte conclusione di Vido

10'pt: rientra Modolo che sembra farcela a conitnuare la gara

16'pt: cross in area di Graofalo, Falasco la butta in angolo

20'pt: azione sprecata dal Perugia con l'azione che parte dalla bandierina. Palla perfetta in mezzo di Verre ma a raccoglierla non c'è nessuno. Ci pensa Vicario in due tempi

26'pt: grandissima chance per il Venezia con Di Mariano che tira un colpaccio dal limite, respinge Gabriel che respinge ancora il tap-in di Zigoni

30'pt: il Perugia prova ad andare dalle parti di Vicario ma il Venezia è sempre pronto a respingere gli assalti del Perugia che, a dirla tutta, non somo molto pericolosi

32'pt: Cross di Melchiorri e serve Mustacchio che da buona posizione spara in crìurva nord buttando via una bella chance

35'pt: OCCASIONE PERUGIA!! Vido fa tutto da solo e arriva in area, lascia partire la bomba e Bruscagin salva sulla linea

39'pt: Verre dai 20 metri, sinistro alto

40'pt: ammonito Vido per simulazione

42'pt: si ferma Bianco, Subito la panchina chiede il cambio. Entra Kouan

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 2 minuti

45+2'pt: finisce qui la gara con il risultato di 0-0. Brutta tegola per il Perugia che perde Bianco per la ripresa. Gara piuttosto equilibrata anche se verso la fine del tempo i biancorossi hanno dato buoni segni di crescita. Per portare la gara a casa ci sarà da conitnuare così

1'st: sui riprende. Il Venenzia deva fare subito un cambio: Modolo non ce la fa ed entra Andelkovic

5'st: destro secco di Melchiorri dal limite. Grande conclusione ma meno la mira con la palla che sfila oltre il palo

8'st: PERUGIA IN VANTAGGIO!! MELCHIORRI. Prima rete in biancorosso per l'attaccante biancorosso che supera la dofesa veneziana e dal limite lascia partire il destro che si infila in rete

10'st: cambio Venezia: Litteri entra al posto di Zampano

12'st. piove copiosamente al Curi con il campo che regge ma sta diventando pesante

17'st: il Venezia prova a regaire dopo la rete del Grifo ma la difesa perugina si fa sempre trovare pronto

18'st. ammonito Andelkovic per azione pericolosa nsu Kouan

23'st: non succede moltissimo in campo. Il Perugia difende il vantaggio con le unghie e con i denti

25'st: Sostituazione per il Perugia. Esce Verre e tocca a Moscati

34'st: punzione per il Perugia. Si incarica del tiro Moscati, mischia inb area e poi Domizzi blocca la girata di Vido

35'st: Espulso Andelkovic per doppio giallo. Venezia in 10 e sotto di una rete

38'st: Super occasione per il Perugia con un bellissimo contropiede di Dragomir che a tu per tu con Vicario si fa murare la conclsuione

39'st. Cambia ancora Vecchia. Via Segre per Marsura

42'st. Brivido per il Perugia con la conclusione dal nulla e dalla distanza che spara un missile che esce di pochissimo oltre lo specchio

44'st: ancora un cambio biancorosso. Esce Mustacchio per El Yamiq

45'st: finito il tempo regolamentare. Vengono assegnati 4 minuti di recupero

45+2'st: Perugia vicina al raddoppio con il gran tiro di Vido che termina di poco fuori

45+4'st: finisce qui la gara con la vittoria del Perugia grazie alla rete di Melchiorri. Finalmente dopo il mese il Grifo riesce a tornare alla vittoria e conquista tre punti fondamentali per il morale e per scacciare via le nubi delle ultime settimane.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Verre, Bianco, Ngawa, Cremonesi, Falasco, Dragomir, Gyomber, Melchiorri, Vido, Mustacchio. A disposizione: Bianchimano, Bordin, El Yamiq, Felicioli, Leali, Mazzocchi, Moscati, Perilli, Ranocchia, Sgarbi, Terrani. All: Alessandro Nesta

VENEZIA: Vicario, Bruscagin, Modolo, Domizzi, Swgre, Falzerano, Schiavone, Zampano, Garofalo, Di Mariano, Zigoni. A disposizione: Andelkovic, Bentivoglio, Cernuto, Coppolaro, Citro, Fabiano, Facchin, Lezzerini, Litteri, Marusra, Suciu. All: Stefano Vecchi

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo

ASSISTENTI:Dei Giudici di Latina - Macaddino di Pesaro

IV UOMO: Chindemi di Pesaro