Serie B - Il Grifo vola sempre più in alto: doppietta di Di Carmine e Pro Vercelli affondato

Tra poco al via la gara tra Pro Vercelli e Perugia per il recupero della ventinovesima giornata rimandata a causa della neve. Il Grifo è pronto a scalare ancora la classifica ed approfittare del buonissimo periodo che lo vede protagonista con una fila impressionanate di risultati utli consecutivi.

Dall'altra parte la Pro Vercelli, che non naviga certo in acque tranquille, ha un primato di un certo livello. Dall'inizio del 2018 ad ora non ha mai perso in casa e soprattutto non ha preso reti.E soprattutto il sintetico del "Piola" rappresenta un'inisdia importante per la formazione di mister Breda. Insomma gli attaccanti biancorossi sono chiamati ad una bella impresa.

Per quanto riguarda la formazione Breda cambia qualcosa con Dellafiore che prende il posto da titolare in difesa insieme a Magnani e Volta. A centrocampo torna Colombatto con Mustacchio, Gustafson, Bandinelli e Germoni che giocherà titolare. In avanti ci saranno ancora Cerri e Di Carmine con Diamanti pronto a subentrare dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

PRO VERCELLI Pigliacelli, Mammarella, Vives, Alcibiade, Morra, Castiglia, Gozzi, Ghiglione, Bergamelli, Germano, Ferreira.

A disp.: Marcone, Berra, Altobelli, Rovini, Paghera,Bifulco, Goncalves, Gatto, Da Silva, Pugliese, Ivan, Jidayi. All. : Gianluca Grassadonia

PERUGIA: Leali, Magnani, Gustafson, Mustacchio, Di Carmine, Volta, Colombatto, Dellafiore, Bandinelli, Cerri, Germoni. A disp.: Nocchi, Santopadre, Zanon, Buonaiuto, Belmonte, Del Prete, Diamanti, Bianco, Terrani, Kouan. All: Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta

ASSISTENTI: Enrico Caliari i Legnano - Marco Scatragli Baccini di Arezzo

IV UOMO :Matteo Marcenaro di Genova

1'pt: partiti!

4'pt: squillo del Perugia con il tiro dalla distanza di Mustacchio. Palla che termina fuori

5'pt: ancora Grifo con Di Carmine che da posizione defilata prova la conclusione. Palla che attraversa lo specchio della porta e sfila sul fondo

5'pt: capolvogimento di fronte e tenta il colpo anche la formazione di casa. Ci prova Castiglia: palla fuori

12'pt: dopo i primi sussulti la gara non regala più molte emozioni. Le schermaglie si svolgono soprattutto a centrocampo senza sbocchi significativi

15'pt: in campo non succede nulla di concreto anche se i biancorossi sembrano pigliare le misure del campo

25'pt: Bandinelli prova la conclusione ma si oppone Pigliacelli che blocca in presa sicura

27'pt: Proteste dei padroni di casa pr un presunto fallo da rigore di Volta in area su Reginaldo. Tutto regolare per il direttore di gara e si precede

30'pt: protesta ancora la Pro Vercelli per il tocco in area di Mustacchio. Abbatista fa proseguire ancora

34'pt: Colombatto lascia momentaneamente i suoi in 10 per un colpo al volto da parte di Vives. Dopo le cure dei sanitari può tornare in campo

37'pt: primo giallo della gara. E' per Bandinelli

40'pt: Ammonito anche un giocatore della Pro. cartellino per Vives

43'pt: angolo per i padroni di casa. Palla in mezzo, incornata di Morra, solo e libero dalla difesa, ma sfera che termina oltre la traversa

45'pt: Ammonito Castiglia

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri due minuyi

46'pt: occasione Grifo! Imbucata di Cerri, palla a Di Carmine ma Pigliacelli è li che esce e chiude lo specchio della porta

47'pt: finisce qui la prima parte della gara con il Perugia che nel finale ha l'occasione di portarsi in avanti ma fallisce la chance complice anche la buona chiusura dell'estremo di casa. Elettricità nel finale con Vives che protesta in direzione del direttore di gara

1'st: tutto pronto allo stadio "Piola" per il secondo tempo. Stessi 11 per parte e si riparte

5'st: Guai per Bandinelli, forse alla gamba sinistra. Subito sostituzione: entra Bonaiuto

6'st: tiro a distanza ravvicinata di Ghiglione. C'è Leali che esce e chiude lo specchio

7'pt: neanche un giro di lancette e ancora Ghiglione. Destro a giro e traversa!!

8'st: Ci riprova subito il Grifo. Di Carmine serve al centro Cerri che in corsa spara a botta sicura. Palla di pochissimo fuori

16'st: punizione interessante per la Pro, praticamente dal limite dell'area. Si incarica del tiro Mammarella, palla sulla barriera. Angolo

18'st: sostituzione per i biancorossi. Esce Germoni ed entra Alino Diamanti

26'st: Cambio per i padroni di casa. Esce Reginaldo per Rovini

26'st: cambia anche Breda. Via Gustafson per Bianco

31'st: conclusione dalla distanza di Diamanti. Palla abbondantemente fuori

33'st: altro giallo per la Pro. Ammonito Bergamelli

38'st: RETE DEL PERUGIA!!! DI CARMINE. Cerri si inventa un pallone perfetto per DC10 che di sinistro insacca in rete

39'st: mister Grassadonia corre ai ripari: via Gozzi per Bifulco

42'st: Mammarella mette in mezzo pericolosamente. Volta a volo d'angelo mette in angolo

43'st: ammonito Alcibiade

45'st: finito il tempo regolamentare. Il direttore di gara assegna 4 minuti di recupero

40+3'st: RADDOPPIO DEL PERUGIA!! DI CARMINE!!! Prodezza di Diamanti dal limite, prende palla imbambola mezza difesa, ripassa a Di Carmine che non se lo fa ripetere due volte e mette dentro. Sigillo numero 17 per il bomber perugino

45+4'st: giusto il tempo di festeggiare e finisce qui. Nono risultato utile consecutivo per il Grifo che vola in classifica senza posa. Quarta posizione e adesso che lo ferma piu'?