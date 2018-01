Serie B - Il Grifo torna a lavorare. Ceduto Emanuello al Carpi

Dopo il relax natalizio per il Perugia è tempo di tornare in campo agli ordini del tecnico Breda. Squadra in campo e lavoro atletico per la formazione per riprendere la strada prima dell'avvio del girone di ritorno. Biancorossi al lavoro sotto lo sguardo vigile del presidente Santopadre e del responsabile dell'area tecnico Roberto Goretti alle prese in questi giorni con le prime operazioni di mercato.

Volti nuovi. Intanto oggi si è aggiunto il primo tassello arrivato a gennaio. Si tratta del terzino Luca Germoni, classe 1997, abbastanza acerbo per la categoria e che ha fatto il suo esordio in serie B con la Ternana a settembre 2016 nella gara contro il Pisa. Un giovane, alemno così si dice, di buone prospettive e che rappresenterà una buona alternativa per il tecnico perugino. A giorni dovrebbe fare il suo sbarco a Perugia anche il portiere Nicola Leali. Per lui le operazioni sono già avviate e nell'arco di qualche giorno dovrebbe aggregarsi al Grifo.

Assenze. Molti anche i giocatori assenti alle prese con problemi fisici o varie richieste di mercato. Rosati e Belmonte, prossimi a lasciare la casacca biancorossa, erano assenti e per loro la cessione, a questo punto sembra davvero inevitabile. Non c'era neanche Han per il problema muscolare che lo ha colpito nell'ultima gara del girone. Per lui si prospetta un lungo periodo di stop e sarà difficile rivederlo prima della fine del mese in corso. Assenti anche Del Prete e Pajac.Per il primo non è scontata nessuna ipotesi di mercato. Potrebbe restare o lasciare a fronte di una rchiesta importante. Mancava ovviamente Emanuello che domani il Carpi annuncerà come giocatore per il girone di ritorno.