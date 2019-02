Serie B - Il Grifo si sveglia tardi. Il Palermo festeggia 2 - 1

Qualcuno dica al Perugia che si gioca dal primi minuto del primo tempo e non solo in pieno recupero. Perchè il riassunto di Perugia - Palermo è tutto qui. E perchè poi si perde e si fanno anche figure non bellissime. Primo giro di lancette e rosanero subito in avanti con Puscas che rende subito le cose complicate ai padroni di casa. I biancorossi provano a raegire ma trovare la porta sembra un'impresa epica. Sadiq ci prova, Vido è un fantasma e il gol pure. Si fa così fino alla fine del primo trempo.

E nella ripresa il patatrac. Perchè bastano due minuti e le solite amnesie difensive per condannare il Grifo. Palla ancora in area e ancora Puscas che fa il 2 - 0. Il Grifo rimette le armi in spalla e le prova tutte ma Brignoli è sempre presente e niente da fare. Poi al '60 arriva la chance perfetta per rimettere in piedi la partita con un calcio di rigore solare per il Perugia. Anche qui però arriva il colpo di scena. Sul dischetto si presenta un improbabile Sadiq, perchè non Vido, perchè non Verre, perchè Nesta da il suo benestare?, che di fatto calcia in modo altrettanto improbabile e Brignoli fa la gran figura di aver parato la conclusione. Dalla panchina il tecnico perugino pesca forze fresche come Moscati, buona la sua prestazione da terzino, Falzerano e Melchiorri. Ed è proprio quest ultimo che in pieno recupero riapre la contesa mettendo la forma sul 2 - 1. Da li il Grifo si illumina e tenta l'assalto finale mettendo paura anche al Palermo. Non basta perchè dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara dice basta ed ai padroni di casa non resta che la sconfitta.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Falasco, El Yamiq, Cremonesi, Bainco, Kingsley, Verre, Dragomir, Vido, Sadiq. A disposizione: Bizzarri, Bordin, Carraro, Falzerano, Felicioli, Kouan, Han, Melchiorri, Moscati, Perilli, Rosi, Sgarbi. All: Alessandro Nesta

PALERMO: Brignoli, Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi, Aleesami, Jajalo, Haas, Trajkovski, Falletti, Puscas. A disposizione: Accardi, Avogadri, Cannavo, Chochev, Fiordilino, Ingegneri, Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Pomini. All: Roberto Stellone

ARBITRO: Sig. Marco Serra di Torino

ASSISTENTI: Robilotta di Sala Consilina - Fiore di Barletta

IV UOMO: Baroni di Firenze

Intanto in Curva Nord è stato appeso lo strscione preparato dai tifosi del Perugia in occasione dei funerali di Leonardo Cenci. "Ti sei rialzato.. hai lottato e corso fino a volare. Perugia orgogliosa ti porta nel cuore". Capitan Bianco ha portato un mazzo di fiori ai piedi dello striscione

Le squadre stanno entrando in campo con i giocatori accompagnati da bambini che tengono in mano palloncini biancorossi che saranno lanciati in cielo alla fine del minuto di raccolgimento in memoria di Leonardo Cenci. I giocatori del Perugia indossano una maglia celebrativa con la scritta Leo.

Parte un minuto di raccoglimento per Leenardo con tutta la famiglia sotto la curva nord. Palloncini in cielo e applauso da parte di tutto il Curi. Ciao Leo!!

1'pt: fischio d'inizio. Si parte per Perugia - Palermo

1'pt: VANTAGGIO DEL PALERMO! PUSCAS. Punizione dal limite sinistro dell'area per i rosanero, batteTrajkovski, palla in mezzo all'area con Puscas che ci arriva di testa anticpando Cremonesi e sfera nel sacco. Perugia 0 Palermo 1

4'pt: match subito in salita per i padroni di casa costretti subito a rincorrere. Prova comunque a reagire il Perugia che cerca il pressing in avanti

15'pt: OCCASIONE PERUGIA!!! Ci prova Kingsley da dentro l'area da posizione defilata, para tutto un super Brignoli che mette in angolo

18'pt: le squadre si danno battaglia in mezzo al campo. Molto difficile per i grifoni arrivare con decisione dalle parti di Brignoli

23'pt: leggerezza difensiva del Palermo con un leggero batti e ribatti al limite dell'area. Intercetta Verre che spara un missile. C'è ancora Brignoli che con la mano di richiamo sventa il pericolo

24'pt: Il Perugia prova ad impensierire i rosanero con due angoli consecutivi. Troppa imprecsione però nella fase di conclusione e gli ospiti riescono a neutralizzare il pericolo

27'pt: primo giallo della gara: è per Haas che blocca fallosamente Kingsley mentre stava provando la ripartenza

31'pt: Ci prova ancora la formazione di Stellone con Falletti che serve Puscas che vola verso l'area. Esce Gabriel con l'attaccante che gli cade rovinosamente sopra. Entra lo staff medico per il portiere perugino che può tranquillamente proseguire la gara

35'pt: il Grifo insiste con Falasco che serve perfettamente Sadiq a due passi da Brignoli. L'attaccante perugino prova il colpo di testa sul secondo palo ma manca l'impatto con la sfera

39'pt: arriva un giallo anche per il Perugia: lo prende Bianco

41'pt: velo di Falletti e destro a giro improvviso di Puscas. Buonissima l'intenzione ma meno la mira con la palla che non inquadra lo specchio

44'pt: ancora Kingsley in area che prova a servire Verre in area. Il grifone però arriva in ritardo, palla per Brignoli

45'pt. finito il tempo regolamnetare, si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: Finisce qui la prima parte della gara con il Palermo in vantaggio grazie alla rete in avvio di Puscas. Il Grifo non si è perso d'animo ma molte sono state le difficoltà nell'arrivare in modo pericoloso dalle parti di Brignoli

46'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

47'st: RADDOPPIO DEL PALERMO!!! PUSCAS. Stesso copione del primo tempo per la squadra rosanero. Distrazione difensiva del Grifo e inzuccata dell'attaccante palermitano che la mette in rete

50'st: si mette davvero malissimo per i padroni di casa dopo il 2 - 0 della squadra di mister Stellone. Movimenti sulla panchina biancorossa

52'st: primo cambio per il Perugia: esce Mazzocchi tra i fischi del Curi e tocca a Moscati che giocherà come terzino destro

58'st: si muove ancora la panchina del Perugia. Si stanno scaldando Falzerano, Melchiorri e Han

61'st: ammonito Bellusci

63'st: RIGORE PER IL PERUGIA. Fallo in area di mano di Salvi su conclusione di Sadiq

64'st: RIGORE PARATO DA BRIGNOLI!!!! DAL DISCHETTO VA SADIQ, TIRO E IL PORTIERE EX PERUGIA SVENTA TUTTO. TIRO A DIRE LA VERITà TUTT'ALTRO CHE INSIDIOSO

66'ST: Ammonito Sadiq

66'st: Nesta decide per il cambio. Esce Sadiq, anche lui con i fischi dello stadio, ed entra Melchiorri

67'st: Vido prova una conclusione dal limite. Nessuna problema per Brignoli

68' st: Trajkovski stradica in area la palla dai piedi da El Yamiq, si gira e prova la conclusione. Palla alta oltre lo specchio

72'st: doppio cambio. Per il Grifo esce Bianco per Falzerano. Stellone mette in campo Fiordilino per Falletti

74'st: angolo per il Perugia. Dalla bandierina va Moscati, palla in mezzo per El Yamiq ma Brignoli senza grandi problemi toglie la sfera dall'incrocio dei pali

77'st: Sostituzione per la squadra rosanero: esce Puscas per Moreo

81'st: cambio Palermo: esce Haas per Chochev

85'st: Conclusione di testa di Vido dopo l'assist di Falasco. Palla ampiamente fuori

89'st: RETE DEL PERUGIA. MELCHIORRI. Cross dalla distanza di Falasco, torre di El Yamiq e conclusione sul secondo palo del giocatore perugino

90'st. ripartenza del Palermo con Moreo che arriva in area e spara. Gabriel c'è

90''st: finito il tempo regolamentare: vengono assegnati 5 minuti di recupero

90+1'st: inizia la sofferenza del Perugia che può sognare il pari

90+2'st: OCCASIONE PERUGIA!!! Conclusione di Cremonesi con Brignoli che blocca senza trattenere. La palla resta in artea, batti e ribatti e Verre inizia a protestare per un fallo di mano. Non c'è nulla per il direttore di gara e Verre viene ammonito per proteste

90+5'st: assalto finale del Perugia. Emozione a mille

90+5'st: finisce però qui. Il Palermo batte il Perugia 2 - 1. Festa sotto i tifosi del Palermo con i giocatori che vanno a regalare le maglie. Segnale importante per la squadra siciliana che aveva chiesto supporto al proprio pubblico dopo gli ultimi risultati e i guai societari. Non la stessa cosa per il Perugia che esce dal campo fischiato da una parte dello stadio