Serie B - Il Grifo pareggia al fotofinish: con il Venezia finisce 1-1

I biancorossi si preaparano a ricevere al Curi il Venezia di mister Inzaghi, a tre punti di distanza in classifica, per continuare a rincorrere il sogno chiamato serie A. Il tecnico Breda, infatti, nella consueta conferenza pre-gara ha parlato senza mezze misure:"Dobbiamo fare punti e imparare dalla sconfitta di Avellino. Mi aspetto una bella prestazione ma quello che conta sono solo i punti che conteremo alla fine". Messaggio forte e chiaro dunque. Il Grifo non vuole sbagliare più e riprendere subito la corsa interrotta lunedì sera al Partenio.

Per la formazione il tecnico biancorosso dovrà fare i conti con assenze di un certo peso. Mancheranno Bandinelli, che sarà operato alla spalla la prossima settimana, Magnani per un problema al polpaccio, Pajac e Bianco fermato per un turno dal giudice sportivo. Via dunque ad una rivoluzione della formazione che vedrà per la prima volta in campo un tridente offensivo composto da Diamanti alle spalle di Cerri e Di Carmine. In difesa tornerà invece Dellafiore al posto di Magnani e a centrocampo spazio a Zanon, che torna titolare dopo mesi, Gustafson, Colombatto e Germoni. 11 dunque molto offensivo chiamato a riprendere la marcia dei biancorossi.

Per quanto riguarda il Venezia, la squadra non arriva da un momento positivo , un punto nelle ultime 3 partite, ma sono chiamati a a rilanciarsi per conservare un posto nella corsa play-off. La formazione lagunare fuori casa non è una macchina macina punti, anzi. La squadra ha, infatti, solo il tredicesima rendimento esterno ma è comunque difficile da scardinare con soli 34 gol al passivo, cifra che la rende la terza miglior difesa del campionato. Senza contare la carica suonata da Inazghi prima del match:"Perugia è una bella squadra che gioca in uno stadio supportata da un pubblico fantstatico. Detto questo noi dobbiamo fare la nostra gara per risollavre la nostra situazione". Si preannuncia dunque una gara molto combattuta tra due formazioni con grande voglia di rivalsa.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Zanon, Del Prete, Volta, Germoni, Dellafiore, Gustafson, Colombatto, Diamanti, Cerri, Di Carmine. A disp: Nocchi, Santopadre, Achy, Belmonte, Konate', Kouan, Bonaiuto, Terrani, Mustacchio. All: Roberto Breda

VENEZIA: Audero, Modfolo, Andelkovic, Domizzi, Frey, Garofalo, Falzerano, Stulac, Suciu, Marsura, Litteri. A disp: Gori, Vicario, Cernuto, Zampano, Bruscagin, Del Grosso, Pinato, Firenze, Bentivoglio, Soligo, Gejio, Zigoni, Fabiano. All: Filippo Inzaghi

ARBITRO: Sig. Marinelli di Roma

ASSISTENTI: Rocca di Vibo Valentia - Rossi di Rovigo

IV UOMO: Sacchi di Macerata

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Tra poco si inzia

1'pt: partiti al Curi per Perugia - Venezia!

1'pt: prima emozione della gara. Perugia in avanti, conclusione da fuori area di Germoni. Alta sopra la traversa

3'pt: Grifo all'arrembaggio del Venezia. Cross dal fondo di Diamanti, palla in mezzo, Cerri sul primo palo non ci arriva, ci prova Di Carmine a due passi dalla porta: murato

5'pt: E'un Perugia scatenato che è sempre nella metà campo avversaria. Ci provano prima Cerri e poi Colombatto ma la retroguiardia lagunare dice di no

6'pt: Risponde il Venezia con Marsura che di testa punta la porta. Deviazione, angolo

7'pt: rete annullata al Venezia, sugli sviluppi dell'angolo, per un fallo di mano. Domizzi insacca a gioco fermo. Rimane a terra Zanon che deve ricorrere alle cure dei sanitari ma poi torna in campo con una vistosa fasciatura al capo

10'pt: si continua a battagliare da una parte e dall'altra senza però creare gravi pericoli

16'pt: ci prova Stulac da fuori area, si oppone senza troppi problemi Leali

19'pt: Colombatto mette giù Falzerano al limite dell'area: punzione pericolosa per il Venezia. Batte Stulac, pallone sulla barriera, il pallone resta in gioco ma poiesce senza difficoltà

25'pt: attimi di nervosimo in campo. Breda dalla panchina richiama alla calma

30'pt: il Grifo prova a colpire. Cross di Germoni, nel cuore dell'area c'è Di Carmine che tocca ma non aggancia

37'pt: Lancio di Diamanti con grande classe, Frey anticipa Cerri in angolo

36'pt: primo giallo della gara: è per Garofalo che commette fallo su Diamanti

40'pt: azione personale di Marsura, Colombatto si salva in angolo

43'pt: gioco senza sbocchi quello per Grifo che non riesce a trovare il bandolo della matassa

44'pt: chance Venezia. Frey mette un cross al centro, Marsura di prima prova l'inzuccata vincente che sfiora il palo

45'pt: finito il tempo regolamantare: si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finisce qui. Sqaudre negli spogliatoi dopo 45 minuti senza o pochissime emozioni. Perugia che non riesce a costruire azioni da gioco importanti, tanto che non si registrano tranne nei primi minuti, azioni da gol degne del nome. Biancorossi un po' in difficoltà probabilmente anche per il cambio di modulo operato dal tecnico Breda

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

2'st: Venezia subito nella metà campo perugina. , cross basso da sinistra di Marsura, Litteri prlunga di tacca, Dellafiore in angolo

6'st: lancio di Colombatto per Di Carmine che va in area ma viene anticipato da Domizzi: angolo. Urla mister Inzaghi dalla panchina

10'st: Di Carmione, spalle alla porta, appoggia per Germoni con Modlo che spazza in corner. Dalla bandierina va Diamanti con la parabola che termina fuori

12'st: VENEZIA IN VANTAGGIO! MODOLO!! Angolo per i lagunari, dalla bandierina va Stulac, palla in mezzo e Modolo di testa in solitaria, con la difesa del Perigia addormentata insacca in rete

15'st: Prima sostituzione del Grifo: esce Zanon per Mustacchio

18'st: altro cambio biancorosso: esce Germoni per Terrani

20'st: Traversone di Terrani, Cerri di testa manda senza pericolo tra le braccia di Audero

22'st: OCCASIONE PERUGIA: Colombatto scarica dal limite per Cerri, Audero alza sopra la traversa

25'st: si combatte a ritmi serrati in campo, tanti ierrori e la smania del Grifo di trovare almeno il pareggio

26'st: Mustacchio sfonda sulla destra per Cerri che di testa non inquadra lo specchio

26'st: ancora una sostituzione per i padroni di casa. Esce Diamanti e tocca a Bonaiuto

27'st: opera un cambio anche Inzaghi. Esce Suciu per Pinato

29'st: Guizzo di Mustacchio sulla fascia, trova il fondo, palla per Di Carmine che sul primo palo sbagliua tutto e manda fuori

31'st: sostituzione Venezia: esce Garofalo ed entra Del Grosso

36'st: Pippi Inzaghi effettuta il terzo cambio. Finisce la gara di Andelkovic ed entra Bruscagnin

39'st: PAREGGIO DEL PERUGIA! BONAIUTO. Gustafson dal limite mette in mezzo, palla deviata che arriva sul sinistro del 10 perugino che mette nel sacco

40'st: la gara si accende, ammonito Bonaiuto

43'st: si lotta in campo a ritmi serrati con il Venezia che non ci sta al pari

45'st: vengono assegnati 5 minuti di recupero

45+1'st: Di Carmine, su assit di Bonaiuto, si coordina per la rovesciata. Modolo manda in angolo

45+5'st: finita!! Preggio acciufffato per i capelli dai grifoni che hanno trovato la forza ed il piglio per risollevare la gara