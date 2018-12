Serie B - Il Grifo affonda senza appello: allo Zini finisce 4-0

Perugia non pervenuto allo "Zini" contro la Cremonese che si fa un solo boccone degli avversari mettendo a segno un grosso 4-0. Grifoni alla mercè dei grigiorossi che grazie allo loro fame di punti conquistano in maniera netta l'intera posta in palio. La squadra di mister Nesta chiude con il botto, davvero in maniera negativa, la prima parte del campionato. Dopo un avvio buono per il Perugia la Cremonese prende velocemente il sopravvento con la marcatura di Terranova che infila in rete dopo il tiro dall'angolo di Piccolo. Qualche minuto ed è Piccolo che con un tiro impensabile porta i suoi sul 2-0. Il Grifo piano piano sparisce e diventa solo una comparsa in campo. Poco dopo la mezz'ora Castrovilli mette dentro di testa ed il Perugia diventa ancora più impalapabile. Nulla di nuovo nella ripresa con la Cremonese che al 60' fa il 4-0 con Castrovilli insieme alla smancciata di Gabriel. Nessuna reazione del Grifo al quale non resta che riflettere su questa giornata negativa e aspettare che il mercato regali qualcosa di nuovo.

Tabellino:

Risultato finale: 4 a 0

CREMONESE: Ravaglia, Mogos, Migliore, Claiton, Terranova, Castagnetti, Boultam, Arini, Castrovilli, Carretta, Piccolo. A disposizione: Agazzi, Volpe, Kresic, Marconi, Renzetti, Greco, Espeto, Emmers, Poledri, Montalto. All: Massimo Rastelli

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Falasco, Gyomber, El Yamiq, Bordin ,. Kouan, Verre, Dragomir, Vido, Han. A disposizione: Leali, Perilli, Felicioli, Sgarbi, Ngawa, Cremonesi, Bianco, Kingsley, Ranocchia, Moscati, Mustacchio, Bianchimano. All: Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Daniele Minelli di Varese

ASSISTENTI: Sechi di Sassari - Mokhtar di Lecco

IV UOMO: Clerico di Torino

Squadre in campo. Tra poco si parte

CRONACA

1'pt: E' inziata Cremonese - Perugia

2'pt: punzione interessante per il Perugia con un calcio di punizione quasidal limite dell'area. Si incarica del tiro Mazzocchi che dopo una grandissima esecuzione di poco non trova la porta

5'pt: primo ammonito della gara: è Boultam che viene sanzionato dal direttore di gara

9'pt: ancora un giallo per la Cremonese: Terranova

10'pt: OCCASIONE PERUGIA! Punzione per il Grifo dal limite destro dell'area, calcia direttamente in porta Falasco. Salva sulla linea Ravaglia ma i biancorossi protrestano. La palla sembra oltrepassare la linea di porta ma per il direttore di gara è tutto a posto

14'pt: OCCASIONE CREMONESE! Incomprensione tra Gyomber e Gabriel con Carretta che si libera di entrambi e prova la conclusione che termina sull'esterno della rete

15'pt: CREMONESE IN VANTAGGIO!!! TERRANOVA. Angolo per i padroni di casa, palla in area, Terranova stacca di testa e infila in rete

16'pt: prova a controbattere subito il Grifo con Vido che si coordina in area e spara verso la porta ma viene murato dalla difesa grigiorossa

18'pt: Castrovilli ci prova con un guizzo improvviso. Bolide che non trova lo specchio

22'pt: RADDOPPIO CREMONESE! PICCOLO. Su assist di Castrovilli Piccolo si inventa una palombella clamorosa che si infila alle spalle di Gabriel. Eurogol per il giocatore di casa

25'pt: prova a rialzare la testa la formazione biancorossa ma è chiaro che il raddoppio dei padroni di casa sta pesando molto . Si scalda intanto la gara con qualche fallo di troppo dettato dalla frenesia di giocare al massimo

30'pt: Ammonito anche Dragomir

33'pt: OCCASIONE CREMONESE!! Punizione e palla in mezzo per Piccolo che al volo di pochissimo non inquadra lo specchio della porta

35'pt: TRIS DELLA CREMONESE! CASTROVILLI. Cross dal fondo di uno scatenato Piccoli, palla per la testa di Castrovilli con la palla che colpisce la parte interna della traversa e poi va in fondo al sacco. Difesa del Perugia completamente immobile

38'pt: qualche guaio per Castagnetti che sembra non poter proseguire la partita. Al suo posto dovrevve entrare Emmers

40'pt: e'arrivato il cambio per i padroni di casa: esce Castagnetti per Emmers

42'pt: in netta difficoltà il Perugia che non riesce a confezionare nulla che sia degno di nota se non qualche errore che non fa incattivire ancora di più la squadra di casa

45'pt: finito il tempo regolamentare. Vengono assegnati 2 minuti di recupero

45+1'pt. continua a pressare la Cremonese con il Grifo che appare in pieno stato confusionale

45+2'pt: finisce qui la prima parte della partita con i padroni di casa nettamente in vantaggio. Gioca bene ad inizio parziale la formazione biancorossa ma poi ferita dalle tre reti dei padroni di casa perde il filo del discorso ed appare incapace di reagire

45'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

50' st: piccolo sussulto del Grifo con Verre che tira una gran conclusione che termina oltre lo specchio

52'st: si scalda la panchina del Perugia. dovrebbe arrivare la prima sostituzione

53'st: tiro insidioso di Piccolo, para Gabriel senza grandio difficoltà

54'st: primo cambio per i biancorossi: esce Dragomir per Moscati

55'st: continua ad andare a vuoto il Perugia in evidente e forte difficoltà contro una Cremonese che invece non molla un centimetro

59'st: POCKER DELLA CREMONESE! CASTROVILLI. Il giocatore dribbla la difesa, si accentra arriva al tiro e spara. Gabriel esce male e con il guantone spinge la palla in rete

61'st: cambia ancora Nesta: fuori u deludente Kouan per Bianco

64'st: cambio anche per la Cremonese: esce Boultam per Croce

66'st: Grifo scandaloso in questa fase della gara, assolutamente incapace di mettere almeno una pezza ad una indecente per quanto riguarda la formazione umbra

67'st: Verre a terra. Entra lo staff medico. Tutto ok comunque per il giocatore che può tornare in campo

74'st: un cambio per mister Rastelli: esce uno strepitoso Piccolo per Strefezza

75'st: Nesta prova a cambiare ancora: esce Han per Bianchimano

76'st: prova qualche timida incursione la formazione biancorossa ma nulla sembra avere effetto su una Cremonese attenta e mai doma nonostnate il larghissimo vantaggio

85'st: la partita scivola verso il finale con il netto predominio della squadra di casa

88'st: ammoniti Falasco e Bianchimano

90'st: Carretta si divora il gol del 5-0 calciando alto solo davanti a Gabriel

90'st: vengono assegnati 2 minuti di recupero

90+2'st: finisce qui la gara con la netta vittoria della Cremonese e un Perugia assolutamente irriconoscibile incapace di imbastire reazioni alle prime marcature degli avversari. Ci sarà davvero da meditare in questa sosta di campionato