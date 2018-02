Serie B, il Frosinone denuncia i tifosi del Perugia: "Hanno danneggiato lo stadio"

Sarebbero stati divelti dai bagni del settore ospiti dello stadio "Benito Stirpe" alcuni dispenser per carta igienica e sapone e sarebbe stato danneggiato il vetro che divide il settore riservato appunto agli ospiti e le scalette che permettono l'accesso al campo. E'questa l'accusa che il Frosinone lancia ai tifosi biancorossi in merito alla gara di sabato scorso. Il tutto è stato diramato attraverso una nota ufficiale diffusa dalla società ciociara che si seguito si riporta integralmente.

"Duecentosettantatre. E’ il numero di sostenitori del Perugia presenti nello spicchio riservato al settore ospiti del ‘Benito Stirpe’ all’interno del quale sono stati riscontrati danni al termine della gara di sabato scorso. Danni all’interno dei bagni dove sono stati divelti ‘dispenser’ di carta e sapone e danni su un vetro di separazione tra il settore ospiti e le scalette che permettono di accedere al campo di gioco.

Una vergogna ancora una volta tutta italiana. Che fa addirittura ripensare a quel dato fornito di recente dall’Osservatorio sui Pubblici Spettacoli secondo il quale gli episodi di violenza nel campionato di serie B sarebbero diminuiti. Ma non sono diminuiti i danneggiamenti, tanto che il ‘Benito Stirpe’ dal giorno della sua inaugurazione ha già dovuto contare almeno due situazioni simili e sempre nel settore riservato agli ospiti.

Il Club giallazzurro si è immediatamente attivato ed ha documentato i danneggiamenti, chiedendo l’immediato avvio da parte del Gruppo Operativo di Sicurezza della procedura per il riconoscimento degli autori di tali misfatti. Allo stesso tempo la Società – che ha sporto regolare denuncia presso l’Autorità competente nella mattinata di oggi attraverso lo Slo – non esiterà ad adire per vie legali nei confronti dei responsabili.

A questo punto serve una risposta vera. In fatti concreti e rapidi. Non si possono mettere alla mercè di delinquenti travisati da tifosi cospicui investimenti.

Il ‘Benito Stirpe’ proprio nei giorni scorsi è stato inserito nella corsa al titolo di stadio dell’anno, con altri 26 impianti di tutto il mondo. L’impianto è considerato un modello di sicurezza – vi sono infatti presenti telecamere che monitorizzano tutto quello che avviene dentro e nella cinta esterna dello Stadio – sul quale il Frosinone Calcio ha saputo e dovuto investire risorse importanti a fronte di precise richieste pervenute dagli Organismi di sicurezza. Di fronte a certi accadimenti è quanto mai necessaria la massima tutela da parte degli Organismi stessi ai quali la Società si appella con forza per la ricerca dei responsabili".