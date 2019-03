Serie B - Il Curi torna ad essere un fortino: sconfitta la Salernitana 3 - 1

Grinta, cuore e gioco. Il Perugia mette tutto questo in campo contro la Salernitana e la batte per 3-1. Un risultato importante per tanti motivi. Il primo è che distanzia una diretta concorrente in classifica per la zona play-off e si lancia così con decisione nella zona clada della classifica. Il secondo è che il Curi smette di essere terra di conquista per gli avversari ed il Perugia torna a fare la voce grossa tra le mura amiche facendo capire così che nel proprio stadio non si passa. Il terzo è che la squadra di mister Nesta fa vedere un bel calcio e soprattutto va vedere di reagire alle difficoltà dopo l'espulsione di Sadiq nella ripresa. Insomma la squadra piace e convince.

Nella prima mezz'ora di gara i padroni di casa dilagano tenendo a freno ogni tentativo della Salernitana. Poi ci pensa Verre al 28' a mettere le cose in chiaro portando i suo in vantaggio e siglando la sua nona rete stagionale. Un gioiello da cui il Grifo sta dimostrando di non poter fare a meno. Due gri di lancette più tardi è l'ora di Sadiq che si inventa da posizione defilata il secondo vantaggio dei biancorossi. La squadra perugina si distrae un attimo e Casasola accorcia le distanze. E' il 2-1 con il quale si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con l'espulsione per doppia ammonizione di Sadiq che commette nel giro di un minuto due leggerezze clamorose che lo portano anzitempo sotto la doccia. Il Grifo però non si perde d'animo e nonostante i granata peschino forze fresche dalla panchina non hanno scampo. Il Perugia ha tempo anche per la terza rete di Han e così si chiude la gara con la bellissima vittoria del Perugia.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarrbi, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Verre, Sadiq, Melchiorri. A disposizione: Bianco, Bordin, Falasdco, Felicioli, Kouan, Han, Kingsley, Moscati, Ranocchia, Vido. All: Alessandro Nesta

SALERNITANA: Micai. Pucino, Migliorini, Mantovani, Casasola, Minala, Di Tcchio, Lopez, Anderson, Djuric, Jallow. A disposizione: Anderson, Calaio, Lazzari, Gigliotti, Marino, Mazzarani, Memmola, Odjer, Orlando, Vannucchi, Vuletich. All: Angelo Gregucci

ARBITRO: Sig. Guccini Francesco

ASSISTENTI: Lanotte - Mccadino

IV UOMO: Di Martino

CRONACA:

1'pt: partiti!! Iniziata Perugia - Salernitana

1'pt: bellissima la coreografia della Curva Nord per questa partita che si è ricoperta letteralmente di uno striscione raffigurante il Grifo. In fondo lo striscione che recirìta ."Sè tu l'nostro core, sè la nostra rabbia, tutto l'nostro amore"

5'pt: subito cartellino giallo per i padroni di casa: ammonito Carraro

7'pt: Djuric in anticipo di testa sul secondo palo: palla sul fondo

10'pt: fasi di gioco molto spezzetate. In campo non succede moltissimo

16'pt: Altroi giallo per i grifoni: è per Falzerano

18'pt: ammonito Lopez

20'pt: il Perugia si vede che vuole tornare a vincere in casa e cerca di attaccare ogni spazio. Ci prova Falzerano con un gran cross dal fondo. In mezzo all'area spazza di testa Pucino

25'pt: Sta giocando molto bene la squadra biancorossa che non perde occasione per andare dalle parti di Micai. Un Perugia oggi davvero divertente e che sta divertendo il pubblico del Curi

27'pt: PERRUGIA IN VANTAGGIO!!!! VERRE!!! Mazzocchi serve il trequartista perugino che parte e conclude di destro da fuori. Nona rete stagionale per Verre che si rivela sempre di più l'uomo decisivo per il Grifo

31'pt: RADDOPPIO DEL PERUGIA!!! SADIQ!!!! Grandissimo gol da posizione defilata su cui nulla può Micai. Esplode letteralmente lo stadio Curi. Seconda rete per l'attaccante in meno di 4 giorni

32'pt: La Salernitana prova a reagire al doppio vantaggio dei padroni di casa. Pressing molto alto a cercare la reteù

34'pt: RETE DELLA SALERNITANA!!! CASASOLA!!! Anderson mette un pallone in mezzo per Casasola che da dentro l'area crea un diagonale sul secondo palo: tiro letale e partita riaperta

38'pt: il Grifo prova ancora a fare male alla Salernitana con Verre che parte in contropiede, arriva al limite dell'area e serve Sadiq in ottima posizione. L'attaccante scivola e non aggancia la sfera

41'pt: i granata provano ad attaccare ma la difesa biancorossa riesce a chiudere bene ogni tentativo di attacco

45'pt: finito il tempo regolamentare: vengono concessi due minuti di extra time

45+2'pt: finisce qui la prima parte della partita. Grifoni in vantaggio grazie alle reti di Verre e Sadiq e dicisamente un bel Perugia rispetto alle ultime settimane

45'st. si riprende. Stessi 11 per il Perugia mentre la Salernitana mette dentro Odjer per Minala

50'st: molto aggressiva la squadra granata in questo avvio di ripresa. Decisamente una Salernitana più cattiva del primo tempo

52'st: Altro giallo della gara: stavolta è per Sadiq

53'st: TEGOLA PERUGIA. SECONDO GIALLO PER SADIQ: ESPULSO. Leggerezza dell'attaccante perugino che nel giro di qualche secondo commette due leggerezze imperdonabili

53'st: Grifo adesso in 10. Mister Gregucci fa scaldare la panchina

56'st: intervento rischiosissimo in area di Gyomber dentro l'area piccola che butta via la palla dai piedi di Jallow

57'st: Intervento molto duri di Odjer su Verre: il direttore di gara lo grazia con un giallo

58'st. angolo per il Perugia. Batte Falzerano, palla in area ci prova Carraro con la sfera che viene ancora deviata in angolo. Prova a prendere coraggio la squadra biancorossa

60'st: Casasola butta giùà duramente Verre: è ancora un giallo

62'st: mister Gregucci pesca dalla panchina: dentro l'arciere Calaiò per Djuric

65'st: Anche Nesta cerca il jolly in panchina: esce Melchiorri per Han

68'st: Di Tacchio ci prova ds fuori area, conclusione debole, Gabriel controlla senza patemi

71'st: TRIS DEL PERUGIA!!!! HAN. Colpo di testa in area di Gyomber, sottoporta ci mette il piede il coreano che insacca in rete

74'st: sistituzione per i granata: esce Pucino per Orlando

77'st: Il Perugia gestisce bene la pressione della Salernitana giocando con grande tranquillità

80'st: Dragomir prende una botta e deve lasciare il campo a scopo precauzionale: al suo posto entra Kouan

83'st: altro ammonito della gara: Mantovani

86'st: fallo di Jallow molto dubbio in area su Rosi. Per la terna arbitrale è tutto regolare e si prosegue tra le proteste del Curi

88'st: continua a controllare benissimo la partita la squadra di casa. Nessun problema per la formazione di casa che non accusa neanche più di tanto l'inferiorità numerica

90'st: vengono assegnati 5 minuti di recupero

90'st: esce tra gli applausi del Curi Valerio Verre, al suo posto entra Kingsley

90+2'st: Di Tacchio tenta la conclusione improvvisa dal limite, la difesa perugina mura la porta

90+5'st: finisce qui con la vittoria del Perugia che torna a vincere in casa dopo tre sconfitte consecutive. Grifo che torna prepotentemente nella zona play-off