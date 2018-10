Serie B - I tifosi del Grifo:"Serve solo la voglia di tifare"

Dopo le ultime non esaltanti prestazioni del Perugia è scappato subito qualche mugugno. Molti hanno criticato la società e soprattutto l'allenatore generando un clima che non è per nulla piaciuto alla Curva Nord, cuore pulsante del tifo. Ecco che allora poche ore fa è uscita la nota della Curva che invita tutti a tifare e sostenere il Grifo eveitando inutili polemiche.

Questo il testo integrale:

"Siamo soltanto alla quinta giornata di campionato ma pensiamo che la misura sia già colma, viste tutte le chiacchiere che si fanno continuamente sui social e non solo, contestando senza tregua squadra, allenatore e dirigenza. Tutti a dare giudizi e sentenze, spesso senza neanche più aspettare la fine delle partite, sempre pronti alla critica, al post, al commento. Tutti allenatori comodi sul divano di casa. Molti forse hanno dimenticato che il principale compito di un tifoso è TIFARE. Questa stagione è ufficialmente entrata nel vivo e ogni partita sarà determinante per il campionato, a partire dalla prossima in casa con il Venezia. Abbiamo sempre chiesto rispetto ed impegno, finché ciò non verrà meno questo ambiente merita sostegno e fiducia incondizionata. Di certo ci sarà da combattere punto su punto e chi si aspettava di stare al vertice o di avere lo squadrone ammazza campionato è bene faccia i conti con la realtà, chi invece continua a pensare che è tutto bello solo quando si vince forse, a nostro avviso, dovrebbe dedicarsi ad altre squadre. La passione per il Perugia va ben oltre il risultato. Ogni partita è una battaglia e la squadra non deve combattere da sola. Pretendiamo impegno e dobbiamo dare il massimo noi per primi, su ogni risultato c’è anche la nostra fatica, la nostra passione.. quella vera. SABATO PORTATE TUTTI IN CURVA UNA BANDIERA E LA VOGLIA DI TIFARE !! Il Grifo ha bisogno della sua gente sugli spalti, dello sventolio di bandiere biancorosse, del canto incessante della Curva Nord. Tutto il resto conta niente.

IL PERUGIA NON SI DISCUTE… SI AMA..!! OSTINATAMENTE A.C. PERUGIA"

I GRUPPI ULTRAS DELLA CURVA NORD